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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۸:۴۸

عقب ماندگی تاریخی کشور با نوآوری جبران می شود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد رشت گفت: برای تداوم پویایی کشور باید عقب ماندگیهای تاریخی را با نوآوری جبران کرد.

مظاهر زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای نوآوری و شکوفایی آموزش خلاقیت ضروریست افزود: شعار نوآوری و شکوفایی باید به شعور و عمل تبدیل شود.

وی با اعلام اینکه نوآوری در جامعه نیازمند شرایط مناسب است عنوان کرد: نوآوری و شکوفایی در هر مقوله‌ای شرایط آرامی را می‌طلبد و باید به دور از گرایشها و بحثهای جناحی در جامعه اجرا شود.

زمانی ادامه داد: مقوله نوآوری باید زودبازده باشد و برای تحقق این موضوع نباید تجربه را از دست داد.

این استاد دانشگاه بیان داشت: مقوله نوآوری و شکوفایی وابستگی و پیوند کامل با سایر بخشها دارد و پایه و اساس سایر موضوعات است.

زمانی اظهار امیدواری کرد: در سالی که به نام سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده است دانشمندان، نخبگان و مسئولین زمینه های رشد و تعالی را در همه امور فراهم آورند.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت درادامه از برگزاری همایش سراسری با عنوان "نوآوری و شکوفایی، راهکارها و چالشها" در این دانشگاه خبر داد.

زمانی محور موضوعات این همایش، " امام خمینی (ره) نوآوری و شکوفایی" ، "مدیریت نوآور و شکوفایی" ، "نوآوری علمی و چشم انداز 20 ساله توسعه کشور" ، "بسترهای گسترش تفکر خلاق" ، "دیپلماسی، نوآوری و خلاقیت" ، "توسعه فرهنگی، نوآوری و شکوفایی" ، "موانع و چالشهای نوآوری" ، "خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی" ، "بومی سازی یافته های نوین" ، "مدلهای نوآوری و خلاقیت و فرهنگ نوآوری" عنوان کرد.

دبیرهمایش سراسری نوآوری و شکوفایی ادامه داد: در حال حاضر محققین، اساتید دانشگاه و علاقه مندان بیش از 50 مقاله به دفتر دبیر خانه همایش ارسال کرده اند که از بین آثار رسیده 28 اثر برگزیده شده است.

کد مطلب 799997

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