732 واحدهای خبازی در استان گیلان بازرسی شد

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از این تعداد واحد خبازی 217 مورد به دلیل تخلفاتی از قبیل کم فروشی ، گرانفروشی، عدم درج قیمت، حمل و نقل آرد قاچاق، عدم رعایت موازین بهداشتی، عدم رعایت ساعات پخت پس از تشکیل پرونده جهت صدور حکم به تعزیرات آرد و نان ارسال شده است.

وی با اعلام اینکه بازرسی از واحدهای خبازی در دستور کار سازمان بازرگانی قرار گرفته است عنوان کرد: برابر هماهنگی های انجام شده با فرمانداران، بازرسی از واحدهای خبازی سطح استان در قالب یک طرح ضربتی در دستور کار بازرسان این سازمان قرار گرفته است.

امینی ادامه داد: در این طرح مشترک که با همکاری و هماهنگی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هفت در حال اجرا است بازرسان پس از طی دورههای آموزشی در قالب گشتهای مشترک از واحدهای خبازی بازرسی می کنند.

رئیس بازرگانی گیلان همچنین از کشف 474 کیسه آرد خبازی از دو کارخانه کلوچه سازی لاهیجان خبرداد و افزود: بازرسان اداره بازرگانی شهرستان لاهیجان به منظور جلوگیری از خروج آرد از شبکه های توزیع طی بازرسی مشترک با اداره تعزیرات حکومتی و بازدید از دو کارخانه کلوچه سازی دراین شهرستان تعداد 474 کیسه آرد خبازی کشف و ضبط شد.

امینی خاطرنشان کرد: پرونده عرضه خارج از شبکه کارخانجات فوق به ارزش 72 میلیون ریال تنظیم و به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.