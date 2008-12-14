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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۴

در پاسخ به مهر عنوان شد:

جهش قیمتها در پرداخت نقدی یارانه ها اجتناب ناپذیر است

جهش قیمتها در پرداخت نقدی یارانه ها اجتناب ناپذیر است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی با اشاره به طرح ساماندهی و پرداخت یارانه ها به صورت نقدی، تاکید کرد: در پرداخت نقدی یارانه ها تورم نخواهیم داشت اما جهش قیمتها در پرداخت نقدی یارانه ها اجتناب ناپذیر است.

مسعود موحدی شامگاه گذشته در جلسه پرسش و پاسخ پیرامون طرح تحول اقتصادی در محل سالن شهید آوینی ارشاد خرم آباد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون آثار تورمی پرداخت یارانه ها به صورت نقدی، ضمن تاکید بر اینکه در پرداخت یارانه ها تورم رخ نخواهد داد، عنوان کرد: آنچه که در پرداخت نقدی یارانه ها اجتناب ناپذیر است جهش قیمت ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه تورم به معنی "افزایش مستمر قیمت هاست"، تصریح کرد: این امر در پرداخت یارانه ها رخ نخواهد داد و تنها یک جهش و اصلاح قیمت خواهیم داشت که به طور قطع اگر در عمل مدیریت شود محورهای تورم زا از بین خواهد رفت.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه اگر مشکل ساختار تورم در ایران اصلاح نشود به نتیجه نخواهیم رسید، یادآور شد: در مرحله اول ساماندهی یارانه ها، یارانه های بخش انرژی در اولویت هستند.

موحدی در پاسخ به اینکه علت اجرای طرح تحول اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: این امر دغدغه ای است که در دولت هم وجود داشته و خیلی از عقلا این بحث را مطرح کرده اند که باید این طرح به تعویق بیافتد.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری برای اجرای طرح تحول اقتصادی، تصریح کرد: اگر نیاز است که برای اجرای این طرح یک دولت فدا شود در دولت نهم این فداکاری وجود دارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اجماع برای اجرای این طرح در کشور به وجود آمده است، اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی را منوط به موافقت مجلس شورای اسلامی دانست.

کد مطلب 800006

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