توجه به نیازمندیهای فرهنگی در گرو تامین بودجه است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان عصر دیروز در جلسه کارگروه اجتماعی اظهار داشت: لزوم توجه به فرهنگ و مسائل فرهنگی اساس و مبنای مدیریت در جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه نقش فرهنگ در همه عرصه های نقشی بی بدیل است، عنوان کرد: لازمه پیشرفته در همه بسترها و توسعه پایدار جامعه توجه به مقوله فرهنگ است.

سرپرست حوزه سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه اگر دلسوز جامعه و استان هستیم باید بیش از این به فرهنگ توجه کنیم، افزود: امروزه نمی توان به کار فرهنگی بی توجه بود و فقط به کار عمرانی پرداخت.

چراغیان ارتقا شاخص های فرهنگی را منوط به برنامه ریزی موثر و اصولی دانست و افزود: در بودجه سال آینده باید توجه ویژه ای به برنامه های فرهنگی به خصوص با رویکرد دینی داشته باشیم.

وی از همه دستگاههای فرهنگی خواست نسبت به تهیه برنامه ها و رویکردهای فرهنگی خود اقدام کنند و ابراز امیدواری کرد با توجه با افزایش اعتبارات جاری و عمرانی فعالیت های موثری در بخش فرهنگ عمومی صورت گیرد.