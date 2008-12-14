شهرستان دهگلان نیازمند اعتبارات و بودجه های جهشی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید عماد حسینی عصر روز گذشته در جریان معارفه دهیمن فرماندار استان کردستان در دهگلان اظهار داشت: با توجه به اینکه دهگلان تازه به شهرستان ارتقاء یپدا کرده باید با اعتبارات و بودجه های جهشی زمینه های توسعه همه جانبه آن را فراهم کرد.

وی ادامه داد: ارتقاء دهگلان به شهرستان از آرزو های دیرینه مردم این منطقه بود که خوشبختانه این مهم در جریان دور اول سفر هیئت دولت تصویب و امروز شاهد به بار نشستن آن نیز هستیم.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ارتقاء این منطقه به عنوان شهرستان نتیجه شعار عدالت محوری دولت نهم بوده و مردم شهرستان دهگلان هرگز این لطف را فراموش نخواهند کرد.

حسینی افزود: انتقال سامانه آب سدهای غرب استان به دشت های قروه و دهگلان و عبور قطار همدان - سنندج از مسیر دهگلان از جمله پتانسیل های است که می تواند در آینده زمینه های توسعه این شهرستان را فراهم آورد.

وی دهگلان را یکی از قطب های کشاورزی در استان کردستان ذکر کرد و یادآور شد: با توجه به خاک های حاصلخیز و اجرای طرح سامانه انتقال آب باید توجه به توسعه کشاورزی در این منطقه بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه دهگلان نیز در این مراسم مراتب تقدیر مردم شهرستان از مسئولان دولت نهم برای ارتقاء دهگلان به شهرستان را اعلام نمود.

در پایان نیز علی مفاخری به عنوان اولین فرماندار شهرستان دهگلان معرفی و رسما کار خود را آغاز کرد.