دانشجویان استقلال خود را حفظ کنند / دنبال پیروزی تفکر اصلاح طلبی هستم نه شخصی خاص

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا عارف شنبه شب در جلسه پرسش و پاسخ در جمع دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: در حال حاضر برخی جریانات سیاسی خارج از دانشگاه می خواهند بر جنبش دانشجویی تاثیر بگذارند و روند جنبشهای دانشجویی ایران نیز به سمت تاثیر پذیری می رود که خطرناک است.

عارف، تنها راه نجات انقلاب را بازگشت به آرمانها، خط و بینش امام دانست و گفت: چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب معنا ندارد و اصلاح طلبی بدون اصول گرایی و بالعکس نیز وجود ندارد.

به گفته او، "آنچه برای من مطرح است، اسلام ناب است و راه نجات، برگشت به تفکر امام و جریان اصلاح طلبی است و دغدغه من پیروزی تفکر اصلاح طلبی است نه فرد یا گروه خاص."

به گفته عارف، انتقاد دانشجو به عملکرد دولت به معنی مخالفت با نظام نیست بلکه آنها دلسوزتر و متعهدتر به نظام هستند.

وی اضافه کرد: از نظر قانونی دانشجو آزاد است اما در عمل هنوز ظرفیت سازی نشده است و باید بعد فرهنگی را رشد دهیم که فرد مخالف را بپذیریم و این مسئله را به نظام ربط ندهیم و سعی کنیم ظرفیت خود را بالا ببریم و با ساز و کارها، زمینه ها را فراهم کنیم.

وی یادآور شد: در مسئله آزادی دانشجویان، قانون اساسی و بیانات حضرت امام (ره) جهت گیریهای نظام هستند اما نتوانستیم آنها را پیاده سازیم که این باعث بی انگیزگی و دوری از اسلام می شود.

با سیاستهای خارجی آقای احمدی نژاد موافق نیستم

عارف در پاسخ به سئوالی افزود: من با سیاستهای خارجی آقای احمدی نژاد موافق نیستم زیرا کشورهایی که پیش از این در منطقه جرات نمی کردند علیه ایران رای دهند هم اکنون به خاطر عملکرد ضعیف ایران در مجامع بین المللی این کار را می کنند که آقای احمدی نژاد باید با یک اجماع نسبی این مساله را اصلاح کند.

به گزارش مهر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: ایران حاضر است در شرایطی برابر و بدون هیچ پیش شرط و با مسلم دانستن حقوق خود با آمریکا مذاکره و از منافع خود در منطقه دفاع کند اما الان در شرایط مساعدی نیستیم و نمی توانیم با آمریکا مذاکره کنیم که این به نفع ما نخواهد بود.

وی افزود: من به دولت شایسته سالاری اعتقاد دارم و با وجود افراد معتقد به آرمانهای انقلاب و دارای سابقه روشن سیاسی و اقتصادی، می تواند دولتی روی کار بیاید که سند چشم انداز 20 ساله را با یک تفاهم، همبستگی و همدلی ملی به جلو برود.

به تاکید عارف، باید فضا را برای مشارکت جدی مردم فراهم کنیم و این اطمینان را به مردم دهیم که رئیس جمهوری سالم روی کار می آید.

عضو تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوالی در باره رژیم حقوقی دریای خزر گفت: تاکنون سهم ایران از دریای خزر قطعی نشده و بحثی دیرینه است و ایران سهم 20 درصد را برای خود از این دریا اعلام کرده و تاکنون در چهارچوب سیاستهای نظام از آن قوی دفاع کرده که امید است با تعامل با کشورهای دریای خزر آن را اعمال کنیم.