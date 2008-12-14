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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۹:۴۸

اجرای 500 کیلومتر شبکه گذاری گاز در آبادان و خرمشهر

اجرای 500 کیلومتر شبکه گذاری گاز در آبادان و خرمشهر

اهواز – خبرگزرای مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان گفت: تا پایان سال 500 کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز مصرفی در دو شهر آبادان و خرمشهر انجام شود.

ناصر افشین در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: امیدواریم با همکاری مسئولان و مردم، تا پایان سال 300 کیلومتر شبکه گازرسانی برای آبادان برنامه ریزی و انجام شود.

وی تعامل مردمی در شتاب بخشیدن به انجام امور مربوط به گاز شهری را مهم خواند و ادامه داد: با همکاری مردم می توان به اجرای 200 کیلومتر شبکه گذاری در شهر خرمشهر تا پایان امسال امیدوار بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان گفت: مانند سال های گذشته، با توجه به نزدیک شدن به فصل زمستان، به منظور آمادگی هرچه بیشتر در مواقع اضطراری و پیشگیری از قطع احتمالی جریان گاز مصرفی شهروندان و مصرف کنندگان صنعتی، امسال نیز کشیک های زمستانی به طور شبانه روزی، آماده خدمات رسانی به مشترکان است.

افشین نظارت بر کنترل مصرف گاز را مهم ترین وظیفه کشیک زمستانی شرکت گاز استان خوزستان برشمرد و یادآورشد: شرکت گاز خوزستان از تمام مشترکان بخش خانگی خواسته است تا با رعایت الگوی مصرف، کارکنان این شرکت را در خدمات رسانی هرچه بهتر یاری رسانند.

کد مطلب 800058

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