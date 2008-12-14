ولی اسماعیلی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: کمیته های سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی و تشکیلات 5 کمیته ای هستند که شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان با تشکیل آن موافقت کرد و اعضای آن در جلسه بعدی شورای مرکزی که 2 هفته دیگر برگزار خواهد شد تعیین می شوند.

وی ادامه داد: همچنین در جلسه صبح امروز در رابطه با تعامل دولت و مجلس بحث شد و مقرر گردید مجلس در ترتیب سئوالات و استیضاحها سازوکاری را دنبال کند تا در سال پایانی کار دولت نهم با تعامل بیشتر و با حفظ جایگاه نظارتی مجلس کارها دنبال شود.