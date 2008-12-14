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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۹:۴۴

درفراکسیون اصولگرایان مطرح شد؛

تعامل مجلس با دولت ارتقاء می‌یابد

تعامل مجلس با دولت ارتقاء می‌یابد

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان با اشاره به جلسه صبح امروز این شورا گفت: در این جلسه که به ریاست علی لاریجانی برگزار شد راههای تعامل بیشتر مجلس با دولت مورد بررسی قرار گرفت.

ولی اسماعیلی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: کمیته های سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی و تشکیلات 5 کمیته ای هستند که شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان با تشکیل آن موافقت کرد و اعضای آن در جلسه بعدی شورای مرکزی که 2 هفته دیگر برگزار خواهد شد تعیین می شوند.

وی ادامه داد: همچنین در جلسه صبح امروز در رابطه با تعامل دولت و مجلس بحث شد و مقرر گردید مجلس در ترتیب سئوالات و استیضاحها سازوکاری را دنبال کند تا در سال پایانی کار دولت نهم با تعامل بیشتر و با حفظ جایگاه نظارتی مجلس کارها دنبال شود.

کد مطلب 800059

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