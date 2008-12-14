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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۹:۴۳

اختصاصی مهر /

چهار کارگردان برای مجموعه نوروزی شبکه دو رقابت می‌کنند

چهار کارگردان برای مجموعه نوروزی شبکه دو رقابت می‌کنند

شبکه دو از میان چهار مجموعه تلویزیونی به کارگردانی مسعود کرامتی، جواد رضویان، شاهد احمدلو و مجید صالحی یک مجموعه را برای پخش در نوروز سال 88 انتخاب می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت احمدلو و کرامتی از دیگران جلوترند؛ چون فلورا سام فیلمنامه "ماه عسل" را به تهیه‌کنندگی مجید اوجی برای احمدلو نوشته و کرامتی همراه یک نویسنده دیگر فیلمنامه "تعطیلات لعنتی" را با نام قبلی "عتیقه" به تهیه‌کنندگی اسماعیل عفیفه آماده کرده است.

همچنین پیمان و محراب قاسمخانی و امیرمهدی ژوله طرح فیلمنامه "12 صندلی" را برای رضویان می‌نویسند. امیرعباس پیام هم به همراه نویسنده‌ای دیگر مشغول نگارش طرحی به کارگردانی صالحی و تهیه‌کنندگی محمدرضا تختکشیان هستند. شبکه دو قصد دارد تولید این چهار مجموعه را قبل از نوروز آغاز و در نهایت یکی را برای پخش در نوروز 88 انتخاب کند.

مجموعه تلویزیونی "عمارت فرنگی" به کارگردانی محمدرضا ورزی و تهیه‌کنندگی علی لدنی در دهه فجر و "آخرین دعوت" هم به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی مهران رسام در ایام محرم روی آنتن شبکه دو می‌رود.

کد مطلب 800064

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