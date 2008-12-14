به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت احمدلو و کرامتی از دیگران جلوترند؛ چون فلورا سام فیلمنامه "ماه عسل" را به تهیهکنندگی مجید اوجی برای احمدلو نوشته و کرامتی همراه یک نویسنده دیگر فیلمنامه "تعطیلات لعنتی" را با نام قبلی "عتیقه" به تهیهکنندگی اسماعیل عفیفه آماده کرده است.
همچنین پیمان و محراب قاسمخانی و امیرمهدی ژوله طرح فیلمنامه "12 صندلی" را برای رضویان مینویسند. امیرعباس پیام هم به همراه نویسندهای دیگر مشغول نگارش طرحی به کارگردانی صالحی و تهیهکنندگی محمدرضا تختکشیان هستند. شبکه دو قصد دارد تولید این چهار مجموعه را قبل از نوروز آغاز و در نهایت یکی را برای پخش در نوروز 88 انتخاب کند.
مجموعه تلویزیونی "عمارت فرنگی" به کارگردانی محمدرضا ورزی و تهیهکنندگی علی لدنی در دهه فجر و "آخرین دعوت" هم به کارگردانی حسین سهیلیزاده و تهیهکنندگی مهران رسام در ایام محرم روی آنتن شبکه دو میرود.
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