اهمیت نقش مثبت ایران و پاکستان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان ارشد افغانستان، همسایگان آن و قدرتهای بزرگ جهان امروز در نشست پاریس شرکت کرده و درباره راههای خروج افغانستان از بحران گفتگو خواهند کرد.

مقامهای افغانستان گفتند که هدف از این نشست تشویق کشورهای همسایه افغانستان به ویژه پاکستان و ایران برای ایفای نقش مثبت تر در حمایت از تلاشهای کابل برای به دست آوردن دوباره کنترل بر امور افغانستان است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، این گفتگوها از آنجا که مقامهای ارشد این کشورها در آن شرکت دارند، قابل توجه است. " شاه محمود قریشی" وزیر امور خارجه پاکستان با " اناند شارما" معاون وزیر امور خارجه هند در حالی دیدار می کند که مشاجرات این دو رقیب منطقه ای پس از حملات تروریستی در شهر بمبئی هند همچنان ادامه دارد.

در این دیدار، "ریچارد بوچر" معاون وزیر امور خارجه در امور جنوب آسیا نماینده آمریکا خواهد بود .

در حالی که " نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه اخیرا به زعم خود از سیاست ایران در قبال رژیم صهیونیستی انتقاد کرده بود، اما دیپلماتها گفتند که این نشست نشان می دهد که طرفهای شرکت کننده برای گفتگو درباره مسائل منطقه ای آمادگی دارند.

" اریک چوالیر" سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت:" هدف از این گفتگوها کار با یکدیگر به شکلی واقعی درباره همکاری منطقه ای است، خواه درباره مسائل گسترده سیاسی باشد یا مسائل مربوط به روابط امنیتی و اقتصادی."

بر پایه این گزارش، فرانسه این نشست را ادامه روند کنفرانس پاریس در ماه ژوئن می داند که در آن نشست کشورها وعده کمک 20 میلیارد یورویی برای برنامه بازسازی افغانستان را دادند.

در این نشست نمایندگان، چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان ، ازبکستان، هند و همچنین انگلیس، روسیه و آمریکا به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت و همچنین ایتالیا و آلمان شرکت خواهند کرد.