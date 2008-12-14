فاصله یک درصدی حزب کارگر از حزب محافظه کار انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی مرکز "کام رس" که برای روزنامه ایندیپندنت انجام گرفته، نشان داد که تلاش "گوردون براون" نخست وزیر و رهبر حزب کارگر انگلیس برای نجات این کشور از بحران مالی جهانی تاثیر به سزایی در میزان محبوبیت این حزب داشته است.

این نظرسنجی نشان داد که فاصله حزب کارگر از حزب محافظه کار به شکل قابل توجهی کاهش یافته به گونه ای که میزان محبوبیت حزب محافظه کار با 6 درصد کاهش به 37 درصد و حزب کارگر با 4 درصد افزایش به 36 درصد رسیده است.

این آمار و ارقام نشان می دهد که فاصله این دو رقیب در نظرسنجیهای گذشته از 11 درصد به یک درصد رسیده است.

این نظرسنجی بر روی هزار و سه نفر از مردم انگلیس بین روزهای 10 تا 11 دسامبر (20 تا 21 آذرماه) سال 2008 انجام شده است.

حزب کارگر در ماههای گذشته وضعیت بسیار نامساعدی را داشت و در این راه برای عبور از بحران حتی طرح کنار رفتن گوردون براون از نخست وزیری انگلیس نیز مطرح شد، اما پس از تلاش گوردون براون برای اصلاح وضعیت اقتصادی این کشور وضعیت آن بهبود یافت.

