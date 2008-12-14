عملیات ساماندهی سراب روانسر آغاز شد

سید آزاد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: میزان اعتبار در نظر گرفته شده در سال جاری جهت اجرای فاز اول این پروژه یک میلیارد و643 میلیون ریال است که در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز تا نوروز 1388 وآغاز سفرهای نوروزی این فاز به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: با توجه به افزایش میزان بازدید مسافران وگردشگران در طول سال به خصوص ایام تعطیلات از این مکان دیدنی وزیبا ونیز ویژگی وموقعیت شهرستان روانسر بعنوان دروازه منطقه اورامانات ایجاد فضای مورد نیاز وسایر امکانات به منظور ارائه خدمات به گردشگران بسیار ضروری است.

سعیدی تصریح کرد: در طرح ساماندهی سراب روانسر ایجاد نمازخانه، فضای سبز، سرویس بهداشتی، پارکینگ، اقامتگاه های موقت ونیز سنگ فرش معابر در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: نور پردازی وایجاد سیستم روشنایی مناسب در محیط پیرامون سراب مناظر زیبا ودیدنی اطراف مجموعه برای مسافران وگردشگران در شب نیزبه شکل خاصی نمایان می شود.

روانسر یکی از شهرستانهای دیدنی استان است که به دلیل قرار گرفتن در مسیر شهرستان های پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی درمجاورت با استان کردستان به دروازه اورامانات شهرت دارد.