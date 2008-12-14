اجرای 500 طرح پژوهشی برای تحول در بخش بازرگانی

محمود دودانگه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و دستیابی به اقتصاد دانش پایه، ضرورت توجه به پژوهشهای اثربخش در حوزه بازرگانی دارای اهمیت دوچندان است، چرا که بخش بازرگانی دارای حساسیت فوق العاده ای بوده و توسعه بخش بازرگانی می تواند باعث شکوفایی و رونق اقتصادی گردد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی ضمن تبیین ویژگیهای جشنواره پژوهش وزارت بازرگانی افزود: یکی از ویژگیهای بارز جشنواره پژوهش سال جاری تدوین و انتشار کارنامه پژوهشی وزارت بازرگانی است که با توجه به محدودیت شدید اعتبارات پژوهشی در کشور و به ویژه در حوزه بازرگانی، مدیریت موثر پژوهش و نظام مند کردن فرآیند پژوهشی دستگاهها می تواند به استفاده مطلوب از منابع محدود کمک کند.

دودانگه گفت: بررسی کارنامه پژوهشی وزارت بازرگانی نشان می دهد که علیرغم محدودیت شدید اعتبارات پژوهشی وزارت بازرگانی تلاش گسترده ای در کلیه معاونتها، سازمانها و شرکتهای تابعه این وزارتخانه برای بهره گیری از یافته های پژوهشی در تصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای بخش بازرگانی صورت گرفته است.

دودانگه افزود : اجرای بیش از 500 طرح پژوهشی تحول آفرین و تدوین بیش از 1000 گزارش تحلیلی علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف وزارت بازرگانی نشان از توجه ویژه دولت نهم به پژوهش و تحقیقات است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تصریح کرد: نتیجه ارزیابی وضعیت علمی و پژوهشی معاونتها، سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت بازرگانی اعلام می شود که تلاش شده است تا با استفاده از الگوهای ارزیابی موجود و مرسوم، اقدام به تدوین مدل ارزیابی وضعیت علمی و پژوهشی واحدهای تابعه وزارت بازرگانی شود.

دودانگه افزود: نتایج ارزیابی نشان می دهد که تقریبا تمامی واحدهای تابعه وزارت بازرگانی ضمن حرکت در جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری پژوهش محور، تلاش مضاعفی را در این راستا به عمل آورده اند. البته تعدادی از واحدهای استانی نیز به دلیل عدم برخورداری از زیرساختهای لازم و عدم کفایت اعتبارات تخصیصی در رابطه با پژوهش، توفیق قابل قبولی در این خصوص کسب نکرده اند.

به گفته وی،استفاده از ظرفیتهای پژوهشی کل کشور در دستور کار قرار دارد، از آنجا که توسعه بخش بازرگانی نیازمند مشارکت کلیه نخبگان علمی و دانشگاهی در سراسر کشور است، در این بخش برنامه ریزی شده تا از طرحهای پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی انجام شده توسط دانشگاهها و موسسات پژوهشی سراسر کشور که اثربخشی لازم را داشته اند تقدیر گردد.

وی افزود این مهم در راستای ایجاد جنبش نرم افزاری در حوزه بازرگانی با مشارکت کلیه دانشگاهها طراحی شده است و انتظار می رود با حمایتی که وزارت بازرگانی از پایان نامه های دانشجویان فوق لیسانس و دکتری انجام میدهد بتواند، مسایل، مشکلات و چالشهای بازرگانی را به عنوان یک دغدغه ذهنی و فکری وارد عرصه دانشجویی و دانشگاهی نماید.

دودانگه در پایان ضمن اظهار امیدواری نسبت به تقویت اعتبار پژوهشی وزارت بازرگانی و موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به عنوان تنها نهاد متولی مدیریت و اجرای پژوهش در بخش بازرگانی، بر لزوم حمایت بیش از پیش دولت از پژوهشهای اثربخش و تحول آفرین تاکید کرد.