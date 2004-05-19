به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه ، وزير امور خارجه گفت : تخريب گسترده منازل مسكوني و كشتار ساكنان منطقه رفح نمادي از مجازات دسته جمعي و نقض صريح و آشكار حقوق بشر و ديگر قوانين بين الملل است و اين اقدامات مصداق بارز نژاد پرستي اين رژيم مي باشد .

خرازي از دبير كل سازمان ملل متحد و كليه مراجع ذيصلاح حقوقي و انساني و كشورهاي ذينفوذ بين المللي خواست تا سريعا در جهت حفظ جان شهروندان فلسطيني و كاهش فشارهاي طاقت فزسا بر فلسطين مداخله نموده و از تخريب خانه هاي شهروندان فلسطيني و تدوام جنايات رژيم اشغال گر اسراييل جلوگيري نمايند .



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