به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رجبعلی خسروآبادی صبح امروز در نشست خبری نخستین اجلاس مدیران هتلداری کشور در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از برنامه ها در عرصه صنعت گردشگری و جذب توریست در کشورمان سلیقه ای و قائم به مدیران فعلی است.

وی گفت: ثبات و استواری در برنامه ها مهم ترین مساله ای است که در بخش های مختلف حوزه گردشگری مورد غفلت واقع شده است.

خسروآبادی با اشاره به اینکه طی دوران جنگ تحمیلی زیرساخت های صنعت گردشگری کشور از بین رفت گفت: امروز با گذشت نزدیک به دو دهه همچنان نیازمند فراهم آوردن این زیرساخت ها از سوی دولت و ساخت تاسیسات از سوی بخش خصوصی هستیم.

مدیر اجرایی اتحادیه هتلداران تهران گفت: ساخت تاسیسات از جمله هتل و مراکز اقامتی تنها از سوی بخش خصوصی امکان پذیر است.

وی افزود: در حالی که جذب سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور مهم ترین نقش را در رشد مطلوب و همگام با استانداردهای جهانی صنعت هتلداری در بخش های مختلف خدماتی دارد، اما به دلیل نبود ثبات در برنامه های دولت در بخش گردشگری، ثبات سرمایه نیز وجود ندارد.

مدیر اجرایی اتحادیه هتلداران تهران از دولت خواست تا طی یک برنامه ریزی مشخص اقدام به اعتماد سازی برای سرمایه گذاران نماید.

وی یکی از آسیب های موجود در عرصه صنعت هتلداری کشور را عدم توزیع مناسب سفر در طول سال و خلاصه شدن سفر به تعطیلات نوروز و تابستان عنوان و تاکید کرد: ساماندهی مجدد تعطیلات کشور و استفاده بهینه از چهار فصل در بحث سفر از جمله اصول مندرج در برنامه چهارم توسعه است که با گذشت سه سال از اجرای این برنامه هنوز محقق نشده است.

مدیر اجرایی اتحادیه هتلداران تهران گفت: عدم ساماندهی و توزیع مناسب تعطیلات امروز موجب شده تا در پیک تعطیلات کشور، مسافران با کمبود محل اقامتی در شهرها مواجه شوند در حالی که در سایر روزهای سال ما شاهد کاهش قیمت هتل ها و واحدهای اقامتی تا یک سوم هستیم .

وی تاکید کرد: در صورتی که دولت توسعه صنعت گردشگری را به عنوان اولویت در برنامه خود دارد لازم است معضلات موجود در این عرصه را که تنها از سوی دولت قابل رفع است، حل و رفع کند.