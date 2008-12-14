همایش "جایگاه حج در انسجام اسلامی" در اتیوپی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام علائی سرپرست وابستگی فرهنگی ایران در آدیس آبابا گفت: سفر حج در حقیقت یک هجرت بزرگ است، یک سفر الهى است، یک میدان گسترده خودسازى و جهاد اکبر است. مراسم حج در واقع عبادتى را نشان مى‌دهد که با خاطره مجاهدات ابراهیم و فرزندش اسماعیل و همسرش هاجر آمیخته است و ما اگر در مطالعات در مورد اسرار حج از این نکته غفلت کنیم بسیارى از مراسم آن به صورت معما در مى‌آید، کلید حل این معما توجه به این آمیختگى عمیق است.

علائی در ادامه گفت: کسانی که موفق شدند دعوت حق را لبیک گفته و عازم زیارت خانه دوست شوند می بایست امیدوار باشند که وظیفه روحانی خود را به خوبی انجام داده و مورد رحمت او واقع شده اند.

سرپرست نمایندگی کشورمان انجام مناسک حج مانند محرم شدن، طواف خانه کعبه، وقوف درعرفات، مشعر و منا، قربانی کردن و پرتاب سنگ به سوی شیطان را نشانه ای از نزدیک شدن بنده به خالق خود عنوان کرد.

وی در پایان افزود: مسلمانان از اقصى نقاط اسلامى و دورترین قاره جغرافیائى زمین در مرکز دائره و نقطه مرکزى اسلام اجتماع می کنند و آن کنگره عظیم را در افق معنویت و برادرى و صمیمیت و وارستگى از همه تعلقات مادى و رهائى از هر امتیاز طبقاتى منعقد می سازند، و در جو دوستى به تبادل افکار می پردازند و پس از اطلاع بر امور، درصدد حل مشکلات مربوط به جامعه اسلامى برمى آیند و از این رهگذر به سوى وحدت کلمه و هماهنگى من جمیع الجهات، که هدف نهائى دین اسلام است گام می نهند.

مفهوم معنوی حج و نقش حج در تقویت همبستگی جامعه اسلامی، از جمله مواردی بودند که توسط سخنرانها به آنها پرداخته شد .