به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا توکلی زاده صبح امروز در نشست خبری نخستین اجلاس هتلداران کشور در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: همین مشکل سبب شده است تا مردم تفاوت میان هتل با همانپذیر و یا زایر سرا را به خوبی تشخیص ندهند.

وی تاکید کرد: هم اکنون این مشکل سبب شده است تا هتلهای پنج ستاره در کشور مهمانسرا تلقی شوند.

توکلی به عنوان نمونه به هتل پنج ستاره عباسی در اصفهان اشاره کرد و افزود: این هتل به رغم پنج ستاره بودنش نزد افکار عمومی به مهمانسرای عباسی معروف است .

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشهد یکی دیگر از مصادیق عدم تعریف درست در صنعت هتلداری را ارزان یا گران بودن هتلهای کشور دانست.

وی توضیح داد: در گذشته در اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) هتلهایی وجود داشت که در حال حاضر به عنوان مسافرخانه از آنها استفاده می شود و آنها هتلهایی ارزان نیز محسوب می شوند.

توکلی زاده با بیان اینکه در تمام شهرهای کشور به جزو شهر تهران کمبود هتل نداریم، خاطر نشان کرد: همچنین در شهر مشهد تنها در مقاطعی کمبود هتل داریم که اگر هم هتل فراوانی برای این شهر احداث کنیم، باز هم در این مقاطع کمبود هتل خواهیم داشت.

توکلی زاده در باره وجود زائرسراها و مهمانسراهای دولتی و تاثیر آنها بر صنعت هتلداری کشور گفت : قطعا تعطیل شدن زائرسرها و مهمانسراهای دولتی به اشتغال مولد در صنعت هتلداری کشور کمک می کند.

وی افزود: زائر سراها و اماکن این چنینی که در کشور وجود دارد به دلیل هزینه کمتر امکانات متوسطی را به مردم ارائه می کنند و این اماکن برای افراد با درآمد کمتر مناسب هستند.

توکلی زاده در باره وجود منازل اجاره ای در برخی از شهرها مانند مشهد نیز گفت: منازل جزئی از صنعت هتلداری محسوب می شوند زیرا مردم خودشان آنها را انتخاب می کنند، هر چند که قیمت این منازل نسبت به هتلها بالا است.

وی با اشاره به اینکه استانداردهای هتلهای ایران بین المللی نیست، اظهار داشت: نرخ هتلهای کشور 50 درصد نرخ هتلهای کشورهای منطقه است، به گونه ای که با نرخهای کنونی نمی توانیم استانداردهای بین المللی را در صنعت هتلدلری کشور اجرا کنیم.

وی تصریح کرد: استانداردهای ملی هتل در کشور در 40 سال پیش تدوین شد و سالانه نیز در این استانداردها بازنگری می شود.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشهد افزود: در سالهای گذشته به بحث آموزش در صنعت هتلداری توجهی نمی شد ولی در حال حاضر با توجه به وجود مراکز متعدد آموزشی در صنعت هتلداری، هتلهای کشور به آموزش پرسنلشان توجه ویژه ای را دارند.

توکلی زاده بیان کرد: کل صنعت هتلداری کشور توسط بخش خصوصی اداره می شود، و دولت در این زمینه نقش چندانی را ایفا نمی کند.

وی وجود مراکز اقامتی دولتی را اشتباهی بزرگ در صنعت هتلداری کشور خواند و ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام شده، وزارتخانه هایی که مراکز اقامتی دارند، قسمت اعظم بودجه هایشان را صرف این مراکز می کنند.

وی تصریح کرد: وزارتخانه هایی که مراکز اقامتی دارند در صورت تعطیل کردن این مراکز می توانند با هزینه کمتری کارکنانشان را در هتلها اقامت گزینند و به اشتغال مولد در صنعت هتلداری و پویا کردن اقتصاد کشور کمک می کنند.