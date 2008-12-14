دولت به وظیفه حمایتی و نظارتی خود در عرصه هتلداری عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش صبح امروز در نشست خبری نخستین اجلاس هتلداران کشور در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: رشد صنعت هتلداری و به تبع آن توسعه صنعت گردشگری در گرو عمل کردن دولت به وظایف سه گانه اش در بخش هتلداری است.

وی اظهار داشت: در بعد حمایتی دولت باید به ارائه وام و تسهیلات به منظور ساخت، توسعه و تجهیز هتل ها بپردازد و برخی بخشودگی ها را هم برای صنعت هتلداری کشور قائل شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به اینکه اعمال نظارت بر روند ارائه خدمات به گردشگران از دیگر وظایف دولت است، گفت: دولت با فراهم آوردن ساز و کارهای لازم جهت زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاران در عرصه ساخت هتل و ارائه خدمات به گردشگران خارجی با هدف هدایت و نه دخالت در این رابطه می تواند نقش نظارتی خود را به عنوان دولت به طور کامل و به بهترین شکل ایفا کند.

وی جذب سرمایه گذاران خارجی و سرمایه داران ایرانی مقیم خارج را در توسعه ساخت و ساز هتل در کشور با اهمیت ارزیابی و تاکید کرد: متاسفانه در این زمینه اقدامات مطلوب و در خورجایگاه کشور انجام نشده است.

وی اظهار داشت: این امر وظیفه دولت است تا با اعتماد سازی برای سرمایه گذاران، آنان را از در امان بودن سرمایه هایشان مطمئن سازد.

آرین منش یکی از مشکلات موجود بر سر راه توریسم پذیری کشور را نواقص موجود در عرصه آموزش نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: در زمینه نوع برخورد و مواجهه با گردشگران خارجی هنوز نیروهای ما با مشکل مواجهند و در سطح عمومی نیز هنوز فرهنگ توریست پذیری در جامعه جا نیافتاده است.

وی افزود: شرایط در حوزه گردشگری به گونه ای است که هنوز برای توسعه سفرهای داخلی در کشور امکانات و شرایط لازم وجود ندارد چه رسد به گردشگران خارجی که جذب آنها به کشور شرایط و امکانات بیشتری را می طلبد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه ایران به عنوان دهمین کشور برخورداری از نقاط پر جاذبه برای گردشگران جهان گفت: متاسفانه در بعد اقتصادی صنعت گردشگری به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها در کشور هنوز موفقیت های شایسته و بایسته ای را کسب نکرده است.

وی افزود: در بعد استفاده های فرهنگی نیز هنوز از صنعت گردشگری بهره های لازم در کشور برده نشده است.

آرین منش از جمله دلایل حاکمیت وضعیت کنونی بر صنعت گردشگری کشور را فراهم نبودن زیرساخت هایی چون امکانات حمل و نقل، راه و جاده عنوان کرد و اظهار داشت: حتی در کشور ما هتل های مناسب برای تامین نیازها و خواست های گردشگران خارجی بسیار محدود است و تنها در برخی شهرها از جمله مشهد و اصفهان آن هم به دلیل شرایط خاص شاهد فعالیت تعداد انگشت شماری هتل با امکانات مورد نیاز گردشگران خارجی هستیم .

وی افزود: این در حالی است که در تمام نقاط کشور جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی بسیاری وجود دارد که می تواند برای گردشگران و توریست های خارجی جالب توجه باشد.