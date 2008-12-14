احمددهقان، فیروز زنوزی‌جلالی، محمدکاظم مزینانی، خسرو باباخانی و محمد ناصری داوری آثار رسیده به دومین جشنواره داستان انقلاب را بر عهده خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جایزه که به دبیری امیرحسین فردی برپا می‌شود به بهترین آثار داستانی که با درون‌مایه انقلاب اسلامی نوشته شده باشد جوایز ویژه‌ای اهدا می‌شود.



محسن مؤمنی، احمد دهقان، حسین فتاحی، محمد حمزه‌زاده و مجید قیصری داوری آثار رسیده به اولین جشن بزرگ داستان انقلاب را بر عهده داشتند.



حوزه‌هنری سازمان تبلیغات اسلامی به منظور حمایت از ادبیات داستانی و نیز نویسندگان این عرصه، اقدام به برپایی "جشنواره داستان انقلاب" کرده است.