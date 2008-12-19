  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۹

شور حج/359

نخستین گروه حجاج مازندرانی وارد استان شدند

نخستین گروه حجاج مازندرانی وارد استان شدند

ساری - خبرگزاری مهر: نخستین گروه از حجاج مازندرانی خانه خدا، ساعت نه و پانزده دقیقه جمعه با دو ساعت تاخیر وارد فرودگاه دشت ناز ساری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین گروه از حاجیان مازندرانی مدینه قبل بوده و  با پرواز هواپیمایی سعودی وارد فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری شدند.

امسال پنج هزار و 213 نفر در قالب 23 پرواز برای انجام مناسک حج تمتع از مازندران به سرزمین وجی اعزام و کار انتقال حجاج مازندرانی تا سوم دیماه ادامه دارد.

مدیر کل فرودگاههای مازندران در حاشیه این مراسم از همراهان حجاج که برای استقبال حاجیان در فرودگاه حاضر می شوند خواست با عوامل انتظامی فرودگاه در برقراری نظم و امنیت همکاری کنند.

سعید چلندری خاطر نشان کرد: خوشبختانه ظرفیت خوبی برای استقبال از مسافران در محدوده فرودگاه فراهم شده اما این به آن معنا نیست که همراهان حجاج موارد و قوانین فرودگاهی را نادیده بگیرند.

کد مطلب 800201

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها