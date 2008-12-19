نخستین گروه حجاج مازندرانی وارد استان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین گروه از حاجیان مازندرانی مدینه قبل بوده و با پرواز هواپیمایی سعودی وارد فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری شدند.

امسال پنج هزار و 213 نفر در قالب 23 پرواز برای انجام مناسک حج تمتع از مازندران به سرزمین وجی اعزام و کار انتقال حجاج مازندرانی تا سوم دیماه ادامه دارد.

مدیر کل فرودگاههای مازندران در حاشیه این مراسم از همراهان حجاج که برای استقبال حاجیان در فرودگاه حاضر می شوند خواست با عوامل انتظامی فرودگاه در برقراری نظم و امنیت همکاری کنند.

سعید چلندری خاطر نشان کرد: خوشبختانه ظرفیت خوبی برای استقبال از مسافران در محدوده فرودگاه فراهم شده اما این به آن معنا نیست که همراهان حجاج موارد و قوانین فرودگاهی را نادیده بگیرند.

