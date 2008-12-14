تصویب لایحه اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز کلیات لایحه اساسنامه هیئت رسدیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را بررسی و به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی این لایحه به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات موضوع ماده 7 قانون یاد شده در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل خواهد شد.

بر اساس ماده 7 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گذار هیئت رسیدگی تشکیل می شود.

اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.