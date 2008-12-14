تیم کاراته امید ایران با تیم ملی فرانسه مبارزه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاراته امید کشورمان که در رقابتهای "آرلس کاپ" شرکت کرده است عصر امروز در یک رقابت دوستانه به مصاف تیم ملی فرانسه می رود.

فرانسه یکی از قدرت های برتر کاراته دنیاست و در رقابتهای جهانی اخیرعنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد. این دیدار قرار است از چهار شبکه تلویزیونی فرانسه یه طور مستقیم پخش شود.

بیامونتی در اردوی ایران

"الکساندربیامونتی" چهره ماندگار کاراته فرانسه که در رقابتهای جهانی و اروپایی مدالهای فراوانی را برای این کشور کسب کرده است شب گذشته با اعضای تیم ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. وی از مسئولین تیم ایران درخواست کرد تا بهترین کاراته کا ایران را برای حضور در تورنمنت جایزه بزرگ وی معرفی کند.

براساس اعلام بیامونتی" 28 روز دیگر تورنمنتی از سوی فدراسیون کاراته فرانسه به نام "بیامونتی کاپ" با حضور8 کاراته کای برتر دنیا برگزار می شود. رقابتهایی که 10 هزار یورو جایزه نقدی به نفرات اول تا هشتم اهداء خواهد شد.

گرینوف روس یا آقایف از آذربایجان که دو طلای جهانی را در ژاپن کسب کردند از جمله حاضرین در این تورنمنت هستند.