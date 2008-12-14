2713 کیلوگرم موارد مخدر از سه باند مواد مخدر در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام اداره کل اطلاعات استان هرمزگان، این سه باند در شهرستانهای بندرعباس، میناب و جاسک هرمزگان شناسایی و منهدم شدند.
در ارتباط با این سه پرونده سه تن از سوداگران نیز دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.
بندرعباس - خبرگزاری مهر: سربازان گمنام امام زمان (عج) طی سه عملیات جداگانه موفق به کشف دو هزار و 713 کیلوگرم انواع مواد افیونی و انهدام سه باند بزرگ مواد مخدر شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام اداره کل اطلاعات استان هرمزگان، این سه باند در شهرستانهای بندرعباس، میناب و جاسک هرمزگان شناسایی و منهدم شدند.
در ارتباط با این سه پرونده سه تن از سوداگران نیز دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.
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