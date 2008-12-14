2713 کیلوگرم موارد مخدر از سه باند مواد مخدر در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام اداره کل اطلاعات استان هرمزگان، این سه باند در شهرستانهای بندرعباس، میناب و جاسک هرمزگان شناسایی و منهدم شدند.

در ارتباط با این سه پرونده سه تن از سوداگران نیز دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.