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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶

2713 کیلوگرم موارد مخدر از سه باند مواد مخدر در هرمزگان کشف شد

2713 کیلوگرم موارد مخدر از سه باند مواد مخدر در هرمزگان کشف شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سربازان گمنام امام زمان (عج) طی سه عملیات جداگانه موفق به کشف دو هزار و 713 کیلوگرم انواع مواد افیونی و انهدام سه باند بزرگ مواد مخدر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام اداره کل اطلاعات استان هرمزگان، این سه باند در شهرستانهای بندرعباس، میناب و جاسک هرمزگان شناسایی و منهدم شدند.

در ارتباط با این سه پرونده سه تن از سوداگران نیز دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

کد مطلب 800215

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