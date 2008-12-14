درآمدهای مالیاتی خراسان جنوبی 15 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مرادعلی میر پیش از ظهر امروز در نشست ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی با بیان اینکه طی این مدت وصولی درآمدهای عمومی خراسان جنوبی 13 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است، تصریح کرد: این میزان وصولی نسبت به میزان مصوب پنج درصد رشد داشته است .

به گفته وی در بودجه سالیانه ردیفی با عنوان مازاد درآمد لحاظ شده که هر چه این میزان بیشتر باشد باعث اختصاص سهم بیشتری از اعتبارات به استان می ‌شود و ثمره آن موجب سرعت در تکمیل طرح‌ های عمرانی نیمه تمام و سایر هزینه‌ های جاری استان خواهد بود .

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از ذیحسابان خواست تلاش کنند تا با تسریع در واریز مالیات ‌های تکلیفی در دست اقدام باعث افزایش میزان مازاد بر درآمد استان شوند .