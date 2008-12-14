شکست قطعی سیاست تهدید و بی توجهی به "خواست هسته ای ایرانیان"

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای روابط خارجی آمریکا در مطلبی نوشت که علاوه بر تمایل ایران برای تضمین امنیت، غرور ملی نیز نقش مهمی در فعالیت هسته ای این کشور ایفا می کنند.

"برادلی باومن" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: این مسئله تعجب آور نیست و این عوامل نقش مهمی در تصمیمات آرژانتین، برزیل، فرانسه، هند، اندونزی ، لیبی و رومانی در حرکت هسته ای خود به طرف جلو ایفا کردند.

در ادامه این مطلب آمده است: ممکن است که دولت جدید آمریکا در سال 2009 فرصتی را برای یک پیشرفت تاریخی در روابط آمریکا و ایران ایجاد کند و ضمانتهای امنیتی آمریکا محور و اساس یک "معامله بزرگ" بین آمریکا و ایران را تشکیل خواهد داد.

باومن با اشاره به تبعات هر گونه اقدام آمریکا برای تغییر نظام در ایران از جمله اتحاد و انسجام هر چه بیشتر ایرانیها و همچنین اقدامات تلافی جویانه ایران علیه نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان، به نقل از برخی صاحبنظران تاکید کرده است که واشنگتن باید صراحتا اقدام نظامی را جهت کاهش حس ناامنی ایران رد کند.

نویسنده افزوده است: در حالی که ابتکارعملهای اخیر گامی در جهت درست است، اما لحن و زبان و سیاستهای آمریکا از 11 سپتامبر تهران را متقاعد کرده که آمریکا همچنان خواستار تغییر نظام در این کشور است.

بسیاری معتقدند که رد پیشنهاد می سال 2003 برای مذاکره، حمایت از گروههای مخالف ایران و معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی دولت بوش ، ایران را متقاعد کرده که آمریکا به دنبال تغییر نظام است و از این رو اقدام عاقلانه برای دولت جدید آمریکا، انجام یک تلاش دیپلماتیک هماهنگ و منسجم برای تغییر این درک ایران است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: متاسفانه بخش اعظم رویکرد آمریکا در قبال ایران از این محرکات ایران چشم پوشی کرده است.

در پایان این مطلب آمده است: هر گونه رویکرد آمریکا که به بعد تقاضا در تمایلات هسته ای ایران توجهی ندارد و منحصرا بر بعد عرضه متمرکز شده، محکوم به شکست است.