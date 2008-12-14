سیستم "ایزو14001"در شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه استقرار یافت

جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: به منظور حفاظت ازمحیط زیست و پیشگیری از آلودگی، این شرکت اقدام به استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در تصفیه خانه شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه کرده است.

وی با اشاره به اتمام مراحل آموزشی این سیستم گفت: پس از انعقاد قرارداد با مشاور آموزشهای لازم برای کلیه پرسنل برگزار گردید.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: این شرکت با استفاده از فرآیندها و روشهای کاری مختلف، سعی خواهد کرد از مواد یا محصولاتی که موجب اجتناب، کاهش یا کنترل آلودگی می شوند در راستای حفظ محیط زیست بهره برداری کاربردی نماید.

استان کرمانشاه دارای 19شهرک وناحیه صنعتی مصوب است و در 13شهرستان از 14شهرستان این استان شهرک صنعتی فعال وجود دارد.