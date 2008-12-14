"آنجلیکا بر" رئیس حزب سبز پارلمان اروپا در گفتگو با خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به بروکسل گفت: تنها راه جلوگیری از تکثیر سلاحهای هسته ای و تضمین امنیت جهانی، پیگیری جهانی عاری از تسلیحات هسته ای است.

"بر" با اشاره به نگرانی فزاینده در جهان به تهدید ناشی از افزایش سلاح های هسته ای و استراتژی های اتخاذ شده دولتها مبنی بر داشتن چنین تسلیحاتی، از تمامی دولت های جهان خواست که به سمت منع گسترش سلاح های هسته ای گامی راسخ بردارند.

رئیس هیئت ارتباط با ایران در اتحادیه اروپا در ادامه خواستار حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران شد و اذعان داشت که به "اگر پارلمان اروپا در مورد موضوع هسته ای ایران به تهدید نظامی بیندیشد من استعفا خواهم داد."

نماینده آلمان در پارلمان اروپا، از سوی دیگر خواستار بسته شدن کلیه راکتورهای هسته ای جهان تا سال 2020 شد و استفاده از انرژی طبیعی اعم از خورشیدی، بادی و... را به عنوان بهترین جایگزین انرژی هسته ای پیشنهاد داد.

