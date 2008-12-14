تشکیل کارگروه کارشناسی روشهای نوین ارزشیابی در دوره دستیاری

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس تصمیم کمیسیون دائمی معین شورای آموزش پزشکی تخصصی کارگروه کارشناسی روشهای نوین ارزشیابی که در نشست گذشته شورا مطرح شده بود به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: اعضا و وظایف این کارگروه به تصویب شورای آموزش پزشکی و تخصصی رسیده است.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی یادآور شد: بر اساس این مصوبه این کار گروه مسئولیت پیگیری روشهای نوین معتبر بر اساس شواهد، روشهای معتبر در داخل و خارج از کشور و تهیه فهرست واحد برای تدوین ویژگی های علمی و استانداردها و همینطور سفارش تهیه دستورالعمل و مستندات مربوطه به مراکز دانشگاهی را بر عهده دارد.

محققی همچنین از بازنگری در ترکیب اعضای کمیسیون بازنگری تدوین و برنامه ریزی آموزشی خبر داد و اضافه کرد: برای تغییر آیین ناممه مشاوره های پزشکی نیاز داشتیم که شورای آموزش پزشکی آن را به تصویب برساند که خوشبختانه ضرورت تغییر این آیین نامه تصویب شد.