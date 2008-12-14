زمین مسکن مهر در 9 شهر گلستان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مهدی یحیایی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه مسکن مهر استان افزود: اراضی خریداری شده به نام دولت سند زده شده و در برخی از شهرها نیز اعتبار برای خرید زمین مسکن مهر واریز شده است و در مرحله نقل و انتقال زمین است.

وی اظهار داشت: تاکنون 42 هکتار زمین برای ساخت واحدهای مسکونی مهر با 40 میلیارد ریال اعتبار خریداری شده است.

به گفته محیایی، اقدامات لازم برای تهیه زمین مسکن مهر در شهرهای دیگر استان نیز در دست انجام است.



استاندار گلستان گفت: روند ساخت مسکن مهر باید شتاب بیشتری گیرد و دستگاههای اجرایی در این زمینه همکاری لازم داشته باشند.

یحیی محمودزاده افزود: بانکهای استان نیز برای ارایه تسهیلات برای ساخت مسکن مهر آمادگی داشته باشند و حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 68 هزار نفر در گلستان واجد دریافت مسکن مهر شناسایی شدند.

