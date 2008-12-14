رسالت سازمان تبلیغات اسلامی "مدیریت فرهنگی" است

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه عمومی کارکنان معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با حضور مدیران کل، رؤسای گروهها و کارشناسان این معاونت به ریاست حجتالاسلام حسین روحانینژاد برگزار شد.
روحانینژاد با اشاره به اهمیت تأیید اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی از سوی مقام معظم رهبری و تأکید بر ضرورت مطالعه دقیق آن گفت: نقش سازمان در این اساسنامه مدیریت فرهنگی تعریف شده است.
وی توجه بیشتر کارشناسان معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان به نظام پیشنهادها را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: کارشناسان باید همواره در پی دادن پیشنهادهای سازنده باشند.
در ادامه این جلسه سومین کارگاه تفکر خلاق با حضور دکتر منوچهر کریمی با هدف ارائه طرحها و برنامههای مفید و مؤثر برگزار شد.
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