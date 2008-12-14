به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه در این جلسه پیرامون ضرورت ترجمه آثار و علت ترجمه این اثر، گفت: ترجمه در کنار تحقیق، کار خوب و مناسبی است و تلفیقی از ترجمه و تحقیقی که بر روی آن ترجمه انجام می‌شود، نتیجه ای جز یک کار علمی پر مغز، ندارد.

وی با اشاره به این که پژوهشگاه، بنگاه ترجمه نیست افزود: ترجمه آثار متفکران غربی باید با مبنای تولید فکر صورت گیرد و با اهداف پژوهشگاه مبنی بر کار پژوهشی مبتنی بر تولید علم در تضاد نباشد.

در ادامه قورچی بیگی گفت: هرچند کار پژوهشگاه صرفا ترجمه نیست اما این کار ضروری است و من پس از تامل در آثار مربوطه، یک اثر قوی را انتخاب کرده ام که این امر نکته مثبت در ترجمه مقالات "پیش گیری از جرم" است.