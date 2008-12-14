  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۸

مقالات "پیش گیری از جرم" ترجمه می‌شوند

مقالات "پیش گیری از جرم" ترجمه می‌شوند

طرح ترجمه مقالات "پیش گیری از جرم" توسط دکتر قورچی بیگی در یکصد و نود دومین جلسه گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه در این جلسه پیرامون ضرورت ترجمه آثار و علت ترجمه این اثر، گفت: ترجمه در کنار تحقیق، کار خوب و مناسبی است و تلفیقی از ترجمه و تحقیقی که بر روی آن ترجمه انجام می‌شود، نتیجه ای جز یک کار علمی پر مغز، ندارد.

وی با اشاره به این که پژوهشگاه، بنگاه ترجمه نیست افزود: ترجمه آثار متفکران غربی باید با مبنای تولید فکر صورت گیرد و با اهداف پژوهشگاه مبنی بر کار پژوهشی مبتنی بر تولید علم در تضاد نباشد.

در ادامه قورچی بیگی گفت: هرچند کار پژوهشگاه صرفا ترجمه نیست اما این کار ضروری است و من پس از تامل در آثار مربوطه، یک اثر قوی را انتخاب کرده ام که این  امر نکته مثبت در ترجمه مقالات "پیش گیری از جرم" است.

کد مطلب 800276

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها