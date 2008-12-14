تاکید بر حذف نظام ربوی بر پایه احکام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان پرویز داودی پیش از ظهر امروز در مراسم سی امین سالگرد تاسیس دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: حذف ربا پاسخگوی اقتصاد سالم است و باید این امر مورد توجه پژوهشگران اقتصاد اسلامی قرار بگیرد که این واقعیتی است که شکل دهنده معنویت ما خواهد بود.

وی تصریح کرد: بی توجهی به این امر در عرصه پژوهش نشانگر این است که راه را اشتباه رفته ایم و در تعیین اهداف و مسیر دچار اشتباه شده ایم.

داوودی همچنین ادامه داد: بعد از انقلاب در عرصه پژوهش در سطح کشور برنامه ریزی های تدوین شد که دولت نهم نیز در این راستا سیاست گذاری کرده است.

نظام ربوی ریشه بحران اقتصادی آمریکاست

داوودی همچنین به ریشه های فروپاشی اقتصاد در جهان اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل فروپاشی آمریکا تکیه بر نظام ربوی است که سرانجام فروپاشی آن را به دنبال داشت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر آمریکا درگیر بحران های اقتصادی سیاسی و اجتماعی است، ادامه داد: این بحران موجود بعد از بحران دهه 1990 بزرگترین بحرانی است که با نظام سرمایه داری درگیر شده است.

داوودی با اشاره به اینکه برخی می خواهند ریشه های این بحران را در کنار هزینه ی یک هزار و 300 میلیارد دلاری که طی پنج سال گذشته در جنگ علیه عراق و افغانستان و مواردی از این نظیر هزینه شده دنبال کنند، گفت: ریشه این بحران، در اقتصاد ربوی است که جز لاینفک اقتصاد غربی شده است.

داوودی در بخش دیگری از سخنان خود عامل رشد و شکوفایی دانش و پژوهش را در آمیختگی آن با تذهیب و اخلاق دانست.

وی با اشاره به سی امین سالگرد دانشگاه صنعتی اصفهان که همواره هم مهد علم، تحقیق و پژوهش بوده است، افزود: تحقیق و پژوهش جایگاه ویژه ای در کمال انسان دارد که باید به تذهیب و اخلاق آمیخته باشند و این امر سرانجام سبب به کمال رسیدن خواهد شد و به طور قطع ما بدون تذهیب گرفتار تمایلات عقلانی خشک خواهیم شد.

وی تصریح کرد: آسیب مکتب کمونیسم نیز عقلگرایی مفرط بود و اکنون نیز نظام سرمایه داری غرب این مسیر را به طرق دیگر طی می کند.

داوودی یادآور شد: واقعیت انسان با دین عجین شده و بررسی هایی که بر این مبنا نباشد مدل سازی ناقص و اشتباه است و سیر تحولات اجتماعی غرب خود مبین این مسئله است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در این جلسه به جنایاتی که اکنون در غزه در حال انجام است، اشاره کرد و گفت: باید ندای مظلومانه این مردم مومن را به دنیا رساند.

وی ادامه داد: فاجعه بزرگی در غزه در حال انجام است و رژیم اشغالگر قدس که اکنون راه فراری جز کشتار ندارد در تنگنای شدیدی قرار گرفته است و ما به عنوان یک مسلمان باید ندای مظلومانه این مردم مومن را به دنیا برسانیم.