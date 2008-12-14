تاخیر دو ساله نمایشگاه کتاب یزد/احتمال برپایی نمایشگاه تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، آخرین نمایشگاه کتاب استانی یزد در سال 1385 برگزار شده است و این در حالی که به دلیل جمعیت دانشجو و دانش‌آموزی که در این شهر حضور دارند و تکیه این نمایشگاه به کتابهای آموزشی وفقه در برپایی آن مشکلاتی را برای علاقمندان این استان فراهم کرده است.

یکی از ناشران انتشارات کتب دانشگاهی برگزار نشدن این نمایشگاه را به دلیل پرداخت نکردن 10 درصد باقیمانده وجوه بن کتاب از سوی وزارت ارشاد به ناشران عنوان کرد و گفت: بخش عمده‌ای از فروش ما در نمایشگاه در قالب بن‌هایی است که خریداران می‌پردازند.

پرداخت نشدن بدهی ناشران به دلیل عدم هماهنگی

یکی از ناشران تهرانی در مورد نحوه پرداخت وجوه بن‌های کتاب گفت: وزارت ارشاد پرداخت این بن‌ها را در دو مرحله انجام ‌می‌دهد. بخش نخست پرداختها که معادل 90 درصد کل مبلغ بن‌هاست همزمان با برپایی نمایشگاه پرداخت می‌شود و 10 درصد باقیمانده طبق معمول باید سه ماه پس از برگزاری نمایشگاه پرداخت شود.

به گفته وی، پرداخت نکردن 10 درصد باقیمانده به ناشران آنها را برای برپایی این نمایشگاه استانی بی‌میل کرده است.

وی بدون آنکه به منبع خاصی اشاره کند گفت: شاید تاکنون تنها چند ناشر یزدی مرحله دوم پرداخت بن‌ها را دریافت کرده باشند و هنوز بیش از 195 ناشر این مبلغ 10 درصدی را دریافت نکرده‌اند.

فتوکی مسئول هماهنگی نمایشگاه‌های کتاب استانی در تهران در مورد پرداخت نکردن این مبلغ به ناشران گفت: طی این مدت مکاتباتی با اداره کل ارشاد استان یزد صورت گرفته اما هنوز هیچ جوابی از سوی آنها مبنی بر علت عدم پرداخت وجه ناشران دریافت نشده است.

وی افزود: از آنجا که میزان اعتبارات نمایشگاهها و هزینه انتشار بن قبل از برپایی نمایشگاهها تامین می شود، 10 درصد حاصل از فروش ناشران در نمایشگاههای سراسری استانها باید حداکثر سه تا چهار ماه پس از اتمام نمایشگاه به ناشر پرداخت شود اما عدم پرداخت این مبلغ از سوی اداره ارشاد یزد پس از دو سال با روال ما همخوان نیست.

معوقه 10 درصدی ناشران پرداخت می‌شود

مهدی مخبری، رئیس امور فرهنگی اداره کل ارشاد استان یزد هماهنگ نبودن نهادهای اجرایی را دلیلی بر پرداختن نکردن این مبلغ 10 درصدی عنوان کرد و از برگزاری نمایشگاه استانی یزد تا پایان سال خبر داد.

وی افزود: همه تلاش ما این است که قبل از برگزاری نمایشگاه معوقه 10 درصد ناشران را پرداخت کنیم.

مخبری همچنین از پرداخت مبلغ باقیمانده بن‌های کتاب به برخی از ناشران خبر داد و گفت: گاهی تاخیرهایی در پرداخت به وجود می‌آید، اما این نکته به آن معنا نیست که ما وجوه را به ناشران پرداخت نمی‌کنیم.