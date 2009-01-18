تمرین امروز استقلال در غیاب 4 بازیکن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال کمتر از 24 ساعت پس از برتری این تیم مقابل برق شیراز عصر امروز در زمین چمن ورزشگاه دستگردی تهران برگزار شد.

پیش از آغاز تمرین امیر قلعه نویی حدود 10 دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد. او از آنها خواست با جدیت بیشتر خود را برای بازی روز جمعه مقابل صباباتری آماده کنند. سرمربی استقلال این بازی را دشوارترین دیدار تیمش در نیم فصل دوم خواند و از بازیکنان درخواست کرد بدون غرور و باانگیزه بالا به مصاف حریف قمی بروند.

این تمرین از ساعت 15:10 آغاز شد و تا ساعت 16:20 به طول انجامید. در ابتدا بازیکنان زیر نظر صمد مرفاوی بدن‌های خود را گرم کردند. در ادامه بازیکنان اصلی دیدار مقابل برق شیراز به استخر و سونا رفتند و باقی بازیکنان در دو گروه سبز و آبی به بازی درون تیمی پرداختند. این بازی در پایان به برتری 2 بریک تیم آبی انجامید. برای تیم آبی سعید بیات و محمود فکری گلزنی کردند و تک گل تیم سبز را مهرداد پولادی به ثمر رساند.

آرش برهانی بازیکنان محروم استقلال در بازی مقابل صباباتری با اجازه امیر قلعه نویی امروز با تیم تمرین نکرد و در رختکن ورزشگاه دستگردی به فیزیوتراپی پرداخت. پیروز قربانی نیز با هماهنگی کادر فنی در تمرین امروز شرکت نکرد و پس از دقایقی از آغاز به کار آبی پوشان از ورزشگاه دستگردی خارج شد.

با گذشت 10 دقیقه از آغاز تمرین امروز تیم فوتبال استقلال، امید روانخواه و مجتبی جباری به جمع بازیکنان ملحق شدند. روانخواه زیر نظر امین نوروزی اختصاصی تمرین کرد اما مجتبی جباری در کنار دیگر بازیکنان مراحل آماده‌سازی را پشت سرگذاشت.

ابراهیم تقی پور، پژمان منتظری، سیاوش اکبرپور و وحید طالب لو در تمرین امروز استقلال شرکت نداشتند. تقی پور و منتظری به علت مصدومیت با تیم تمرین نکردند، سیاوش اکبرپور با اجازه کادر فنی در شیراز مانده است و طالب لو نیز مطابق معمول روز پس از بازی در تمرین تیم شرکت نکرد.