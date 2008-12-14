آموزش نیروی انسانی در هتلداری مورد غفلت قرار گرفته است

حجت الاسلام سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نحوه برخورد نیروی انسانی و افرادی که در ارتباط مستقیم با توریست و گردشگران هستند مهم ترین شاخص در جذب گردشگران خارجی محسوب می شود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: به رغم اینکه در سالهای اخیر پیشرفت های قابل قبولی در حوزه صنعت هتلداری حاصل شده اما باید اعتراف کرد همچنان شاهد نواقص و کمبودهای متعددی در بخش خدمات رسانی به گردشگران داخلی و خارجی هستیم.

وی افزود: یکی از این موضوعات آموزش نیروی انسانی اعم از مدیر و سایر پرسنل فعال در بخش های مختلف هتلی است.

حسینی اظهار داشت: در مقایسه ای سطحی با کشورهای موفق در صنعت گردشگری، خواهیم دید همچنان در نحوه خدمت رسانی به گردشگران خارجی و حتی داخلی عقب هستیم.

وی با بیان اینکه هنوز فرهنگ مطلوب برخورد، پذیرایی و خدمت رسانی در هتل های کشور با استانداردهای جهانی مطابقت ندارد، افزود: سطح رضایتمندی گردشگران از هتل هایی که از مدیران و پرسنل آموزش دیده برخوردار هستند در مقایسه با هتل هایی که فاقد افراد آموزش دیده اما با امکانات و تجهیزات خاص هستند، بسیار بالاتر و قابل توجه است.

این عضو کمیته گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس یکی دیگر از موضوعاتی را که در صنعت هتلداری کشور در سالهای اخیر مورد غفلت قرار گرفته، خدمات جانبی هتل ها دانست و گفت: اولین مسئله ای که در بدو ورود به شهرها و هتلها مورد توجه گردشگر قرار می گیرد و از اهمیت بالایی هم برخوردار است نوع و چگونگی خدمات جانبی است.

وی اظهار داشت: در حالی که مهم ترین هدف توریست از گشت و گذار و صرف هزینه، بازدید از مناطق تاریخی، فرهنگی و گردشگری و بهره بردن از زیبایی های وصف ناشدنی این آثار است، ولی در هتل های کشور، ارائه خدماتی مانند حمل و نقل و تورهای گشت و گذار در مناطق تاریخی و طبیعی یا وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است.

وی اظها ر داشت: کمتر هتلی در کشور ما تورها و گشت های مسافرتی با وجود افراد مجرب و مجهز به چند زبان خارجی و ارائه اطلاعات مورد نیاز گردشگران را داراست.

این نماینده مجلس هشتم افزود: ارائه این خدمات و نیز نحوه برخورد مطلوب نیروی انسانی می تواند مدت ماندگاری توریست را اگر داخلی باشد در شهر و اگر خارجی باشد در کشور افزایش دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه فرهنگ پذیرش توریسم و نحوه مواجهه با جهانگردان در کشور نهادینه نشده است، گفت: بر اساس برنامه های پنج ساله و سند چشم انداز که تا کنون سه سال از اجرای آن گذشته، در پیشرفت صنعت توریسم موفق نبوده ایم .

وی افزود: بر اساس شرایط اجتماعی مشهود است که ارتقای محسوسی در این بخش انجام نگرفته و هنوز از حداقل ظرفیتها استفاده نشده است.

حسینی گفت: در کشور در این زمینه همچنان مشکل فرهنگی داریم و نیازمند آن هستیم که اصولی را برای صنعت گردشگری و توریسم در ایران تعریف کرده تا همه ارگانها و نهادهای دولتی به آن متعهد شوند.

عضو کمیته گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: برای رونق صنعت گردشگری به شدت نیازمند فرهنگ سازی مردمی هستیم زیرا هنوز نحوه برخورد مردم در سطوح مختلف اجتماع که با توریستها ارتباط مستقیم دارند، بسترسازی نشده است.

نماینده نیشابور تاکید کرد: ارتقا فرهنگ عمومی در این زمینه وظیفه رسانه ها، صدا و سیما و متولیان فرهنگی جامعه است.

وی گفت: هماهنگی دستگاههای متولی در این زمینه از ضرورتهایی است که نباید نسبت به آن غافل شد.

وی اظهار داشت: دیگر نمی توان بیش از این به درآمدهای نفتی متکی بود زیرا ثباتی در بازارهای اقتصادی جهان وجود ندارد.