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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

40 واحد صنفی متخلف در گلستان پلمپ شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر نظارت بر اماکن عمومی گلستان گفت: در اجرای چهاردهمین مرحله نظارت بر امکان عمومی 40 واحد صنفی متخلف طی یک هفته گذشته در استان پلمپ شدند و به 64 واحد دیگر نیز اخطار پلمپ داده شد.

کارمند حسینعلی تجری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در بازرسی از این واحد های صنفی متخلف 29 هزار و 252 حلقه لوح فشرده غیرمجاز، دو هزار و 536 قطعه عکس و نصاویر مبتذل، 125 کیس حاوی برنامه های ممنوعه، 13 دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره، 79 عدد نوار کاست کشف و 42 نفر در این زمینه دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: در اجرای این طرح 356 واحد صنفی بازدید شدند که 89 واحد فاقد پروانه نیز ساماندهی شدند.

تجری، برخورد با عوامل تهیه و توزیع محصولات ضد فرهنگی، پیشگیری از رواج فرهنگ غربی و بررسی وضعیت مجوز را از جمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

استان گلستان 40 هزار واحد صنفی دارد.

کد مطلب 800329

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