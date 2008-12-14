40 واحد صنفی متخلف در گلستان پلمپ شد

کارمند حسینعلی تجری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در بازرسی از این واحد های صنفی متخلف 29 هزار و 252 حلقه لوح فشرده غیرمجاز، دو هزار و 536 قطعه عکس و نصاویر مبتذل، 125 کیس حاوی برنامه های ممنوعه، 13 دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره، 79 عدد نوار کاست کشف و 42 نفر در این زمینه دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: در اجرای این طرح 356 واحد صنفی بازدید شدند که 89 واحد فاقد پروانه نیز ساماندهی شدند.

تجری، برخورد با عوامل تهیه و توزیع محصولات ضد فرهنگی، پیشگیری از رواج فرهنگ غربی و بررسی وضعیت مجوز را از جمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

استان گلستان 40 هزار واحد صنفی دارد.