احتمال امضای توافقنامه هسته ای هند و قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پرس تراست آو ایندیا، قزاقستان به عنوان دومین دارنده ذخائر اورانیوم در جهان به همکاری هسته ای غیرنظامی با هند ابراز علاقمندی کرده و انتظار می رود در سفر " نورسلطان نظربایف" رئیس جمهوری قزاقستان به دهلی نو در ماه آینده میلادی، دو طرف توافقنامه ای را در این زمینه امضا کنند.

بر پایه این گزارش، سازمانهای انرژی اتمی دو کشور تماسهایی برقرار کرده اند و در حال بحث و گفتگو درباره حوزه این همکاری از جمله تهیه اورانیوم، عملیات مشترک اکتشاف سوخت هسته ای و ایجاد نیروگاههای هسته ای هستند.

" کایرات عمراف" سفیر قزاقستان در هند در گفتگو با پرس تراست آو ایندیا خاطر نشان کرد:" ما در حال کار بر روی آن هستیم اما صحبت از آن زود است."

منابع آگاه گفتند که انتظار می رود این توافقنامه هسته ای در سفر سه روزه نظربایف به دهلی نو امضا شود و مذاکرات در این زمینه سرعت گرفته است.

پس از آمریکا، فرانسه و روسیه، قزاقستان چهارمین کشوری است که هند با آن همکاری هسته ای خواهد داشت.

