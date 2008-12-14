به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین نمایشگاه بزرگ آثار هنری تهران (آرت اکسپو) صبح امروز یکشنبه با حضور محمود شالویی مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، اصغر امیرنیا مدیر عامل بنیاد رودکی و امیر عبدالحسینی دبیر آرت اکسپو در تالار وحدت برگزار شد.

شالویی در این نشست با اشاره به برنامه‌های مرکز هنرهای تجسمی در رابطه با اقتصاد هنر گفت: وزارت ارشاد عزم خود را بر شکوفایی اقتصاد هنر بنا نهاده و برپایی بازارچه‌های هنری در سواحل دریای خزر از برنامه‌های مرکز است. این بازارچه‌ها در سه ماه تابستان در شمال برپا می‌شود. همچنین بعد از آرت اکسپو تهران اکسپوهای منطقه‌ای در شهرهای بزرگ برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: پس از برپایی دومین آرت اکسپو از اول دی ماه در تالار وحدت، برنامه‌ریزی‌ برای برپایی سومین آرت اکسپو در سال آینده آغاز می‌شود تا سومین دوره نمایشگاه بزرگ آثار هنری تهران در زمان کافی برنامه‌ریزی بهتر و بازاریابی موفقتر داشته باشد.

مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی در ادامه گفت: با رایزنی‌های مختلف وزیر ارشاد، معاون هنری و بنیاد رودکی از دستگاههای مختلف دولتی درخواست شده در این اکسپو حضور جدی داشته باشند. همچنین از کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی درخواست خرید اثر از آرت اکسپو داشته‌ایم و امیدواریم اکسپو با حضور پررنگ خریداران روبرو شود.

وی افزود: بازارهای جهانی آماده حضور آثار هنری ایران است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم، اما برنامه‌های ما به شکلی است که ذائقه شهروندان برای استفاده از هنرهای تجسمی فراهم شود، چرا که آثار هنرهای تجسمی ما قابلیت قرار گرفتن در فضای شهری و مبلمان اداری را دارند.

عبدالحسینی نیز در این مراسم گفت: فراخوان آرت اکسپو از سه ماه پیش در اختیار کلیه نگارخانه‌های قرار گرفت و گالری‌ها موظف شدند پنج تا 10 هنرمند را با مجموع 25 اثر به اکسپو معرفی کند. ما با نظر برخی از هنرمندان با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی بخش هنرمندان مستقل را نیز در این اکسپو لحاظ کرده‌ایم. در این بخش هنرمندانی که بیش از 40 سال سن و سابقه 20 سال فعالیت هنری و برپایی 10 نمایشگاه انفرادی را دارند آثار خود را به شکل مستقل عرضه می‌کنند.

وی افزود: در مجموع 1500 اثر از 750 هنرمند در آرت اکسپو تهران عرضه می‌شود و 57 گالری به همراه چند موسسه مانند موسسه صبا، بنیاد استاد اسماعیل زاده، گروه آفتاب و... در این اکسپو حضور دارند.

دبیر آرت اکسپو در ادامه گفت: سایت اکسپو پیش از برپایی نمایشگاه فعال شد و عکس تمام آثار پیش از برپایی برای بازاریابی روی سایت قرار گرفت. این سایت تاکنون 1500 بازدید کننده داشته و از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، ایتالیا، یونان، فرانسه برای خرید اثر از آرت اکسپو ایمیل دریافت کرده‌ایم.

وی در ادامه افزود: قیمت‌گذاری آثار اکسپو بر عهده نگارخانه‌ها و با نظر شورای هنری اکسپو انجام گرفته است. ما در این اکسپو شرایط حقوقی را نیز برای هنرمندان فراهم کرده‌ایم. بر این اساس خرید آثار به صورت نقدی است و اگر یک خریدار توانایی پرداخت نقدی نداشته باشد بر اساس قراردادی که ما منعقد می‌کنیم او موظف است ظرف مدت یک روز مبلغ اثر را پرداخت و بعد برای دریافت اثر مراجعه کند.

امیرنیا نیز در این نشست گفت: بنیاد رودکی با توجه به سیاست خود که ترویج هنر فاخر است در برپایی این اکسپو همکاری دارد. بزرگترین مشکل این اکسپو استمرار نداشتن آن پس از برپایی اولین دوره آن بود که پنج سال پیش برگزار شد، اما در حال حاضر با نظر مسئولان فرهنگی، این اکسپو قرار است استمرار داشته باشد. امیدوار هستیم تا زمان برپایی این اکسپو در تقویم جهانی اکسپوهای هنری ثبت شود تا بتوانیم از این طریق شرایط اقتصاد پویا را برای آثار تجسمی فراهم کنیم.

وی در پایان افزود: آثارهنرهای تجسمی ما این توانایی را دارند که به عنوان یکی از تولیدات کالاهای غیرنفتی در جهان عرضه شوند و این موضوع مستلزم ایجاد شرایط پویای اقتصاد آن است. در این راستا اگر جشنواره‌ها و هدایایی که در برنامه‌های مختلف اهدا می‌شود از شکل نقدی خارج و به سمت اهدا کالاهای فرهنگی سوق داده شود می‌تواند این شرایط را در اقتصاد هنر فراهم آورد.



نمایشگاه بزرگ آثار هنری تهران (آرت اکسپو) از اول تا 15 دی ماه در تالار وحدت با 1500 اثر هنری بر پا می‌شود.