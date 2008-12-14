هشدار وزیر نیرو درباره کاهش حجم آب پشت سدها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پرویز فتاح وزیر نیرو امروز با حضور در جلسه علنی در اجرای ماده 64 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت آبهای کشور ظرفیت تولید برق، خشکسالی و وضعیت بارشهای سال جاری، وضعیت پروژه های آبرسانی، تلفات آب و سدسازی را به نمایندگان ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه ایران سرانه آب تجدید شونده ای معادل 1900 متر مکعب در سال یعنی 25 درصد شاخص متوسط جهانی معادل 7500 متر مکعب در سال را داراست اظهار داشت: با افزایش و محدود بودن منابع آب و تغییر آب و هوا شاخص مذکور رشد منفی دارد و پیش بینی می شود در افق 1400 رشد شدید نزولی داشته باشد.

فتاح سیاستها و برنامه های وزارت نیرو را استحصال، نگهداشت، بهره برداری صحیح از منابع آب کشور با رعایت تعادل منطقه ای و اصول توسعه پایدار عنوان کرد.

وی سال آبی 86-1387 را از خشکترین سالهای کشور در دوره آماربرداری 50 ساله دانست و گفت: میزان بارشهای متوسط کشور که حدود 250 میلیمتر در سال است در سال آبی گذشته به 138 میلیمتر کاهش یافت و نیمی از منابع آبی کشور حاصل نشد و حجم آب شیرین تجدید پذیر کشور که 130 میلیارد متر مکعب در سال است و 96 میلیارد آن به مصرف می رسد به 60 میلیارد متر مکعب کاهش یافت.

وزیر نیرو تاکید کرد: وزارت نیرو با اتخاذ تدابیر مناسب و مدیریت صحیح مخازن سدها و سایر منابع آب کشور توانست از جیره بندی آب در دوران تابستان خشک سال 87 جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عبور از بحران خشکسالی با مدیریت مخازن سدها و تلفیق آبهای زیرزمینی در شرایطی که می توانست کشور را با بحران مواجه کند از دستاوردهای امسال است. در سال آبی 88-87 که از اول مهر سال جاری آغاز و اکنون حدود 80 روز از آن سپری شده است وضعیت بارندگی کشور تقریبا عادی (نرمال) بوده و به فضل الهی بخش مهمی از پهنه کشور از شرایط خشکسالی هیدرولوژیکی خارج شده است و در حوضه های دریای خزر، دریاچه ارومیه، مرکزی و هامون بارشها حدود 20 درصد بیشتر از متوسط است.

وزیر نیرو در خصوص آبهای زیرزمینی نیز گفت: برای بهره برداری عادلانه و مدبرانه از منابع آبی زیر زمینی چاره ای جز جلوگیری از برداشتهای بی رویه از آب زیرزمینی نیست و باید با کمک و حمایت تمام مراجع و از آن جمله نمایندگان مجلس از حفر چاههای غیر مجاز جلوگیری شود.

فتاح در خصوص آبرسانی به روستاها نیز گفت: کل روستاهای بالای 20 خانوار کشور برابر 37467 روستا است که از این تعداد 70 درصد جمعیت ساکن تحت پوشش شبکه آب شرب سالم قرار دارند تعداد مشتکرین روستایی حدود 5/3 میلیون فقره است و طول شبکه آب روستایی 121 هزار کیلومتر می باشد.

وی یادآور شد: در حال حاضر 387 مجتمع آبرسانی روستایی در 30 استان کشور با هدف آبرسانی به 6375 روستا با جمعیت حدود 30800000 نفر در حال اجرا است که در سال جاری عملیات اجرایی و اعتبار مربوط بر اساس سیاست عدم تمرکز به استانها واگذار گردیده و پیش بینی می شود تا سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسند.

وزیر نیرو در خصوص استفاده از آب بطری نیز گفت: در پنج سال اخیر تعداد کارخانه های آب بسته بندی کشور رشد تصاعدی داشته است در حال حاضر 105 کارخانه آب بسته بندی در کشور فعال می باشند و حجم آب معدنی بسته بندی توسط این کارخانه ها حدود 16 میلیون متر مکعب در سال است.

فتاح تصریح کرد: حدود 110 کارخانه جدید نیز در دست احداث است که با فعال شدن آنها حجم آب معدنی بسته بندی به حدود 90 میلیون متر مکعب در سال افزایش خواهد یافت و در کنار فراهم آوردن امکان تامین آب سالم و بهداشتی در کشور از طریق بسته بندی زمینه های صادرات آن به کشورهای همجوار نیز فراهم خواهد شد.