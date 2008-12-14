میزان باروری دامها در یزد به شدت کاهش یافته است

علی اکبر حداد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: به دنبال خشکسالی امسال و سرمازدگی سال گذشته، ذخیره غذایی دامداران رو به پایان است که این امر سبب تحلیل رفتن بنیه دام و عدم توانایی آن در تولید مثل و تکثیر می شود.

وی افزود: از طرفی در صورت ابتلای دام به بیماری، واکسیناسیون اثر مطلوب را نخواهد داشت زیرا آنتی بادی موجود در واکسن به دلیل کمبود پروتئین موجود در بدن دام عمل نمی کند که این امر نیز تولید دام در آینده را با خطرات جدی مواجه می کند.

حداد عنوان کرد: شبکه دامپزشکی استان یزد امسال به منظور مقابله با مشکلات یاد شده، 317 میلیون تومان به تهیه و توزیع مکملهای غذایی بین دامداران اختصاص داد تا در طول خشکسالی، ضعف و فقر مواد غذایی، پروتئین های مورد نیاز در علوفه خوراکی دام با این مکملها تامین شود.

وی همچنین بیان داشت: برای جلوگیری از بروز بیماریهای انگلی و اتلاف دامها نیز عملیات سمپاشی 516 هزار و 848 راس دام و چهار میلیون متر مربع از دامداریها صورت گرفته است تا از این طریق بتوان جمعیت دامی موجود را حفظ کرد.

حداد یادآور شد: اگر سمپاشی بدن دام و جایگاه نگهداری آن به طور مستمر انجام نشود، دام به انواع بیماریها از جمله نیوکاسل مبتلا می شود در معرض تهدید و نابودی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار امیدواری کرد: با حمایت دولت و اختصاص بودجه ویژه به استان یزد از کاهش آمار دام و طیور این استان جلوگیری شود.