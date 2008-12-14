قصه گویی در میان خانواده ها مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، صدرالله اسد بیگی ظهر امروز در گفتگوی مطبوعاتی دوازدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی به مراحل برگزاری این جشنواره اشاره کرد و افزود: در مرحله نخست و فراخوان این جشنواره حدود چهار هزار و ‪ ۴۵۰ ‬ قصه توسط ‪ ۸۹۰ ‬ مربی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که از این میان 535 مربی به مرحله منطقه‌ ای راه یافته و از این میان نیز ‪ ۳۱ ‬ مربی به مرحله کشوری راه یافته که در این جشنواره آثار خود را ارائه خواهند داد.

قصه گویی در میان خانواده ها مغفول ماند

اسد بیگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مدتی است قصه گویی در میان خانواده‌ها و جامعه مغفول مانده گفت: ما می ‌خواهیم با برگزاری این جشنواره به احیاء و ترویج قصه گویی در میان مردم بپردازیم.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان تصریح کرد: این جشنواره در بخشهای قصه گویان ملی، ویژه و بین‌الملل نیز برگزار خواهد شد و در نهایت از میان قصه گویان ملی پنج نفر برگزیده می شوند که در بخش بین الملل نیز ‪ ۱۰ ‬ قصه گوی خارجی از کشورهای نروژ، هلند، افغانستان، تاجیکستان، لبنان و زیمباوه آثار خود را ارائه می دهند.

وی همچنین به دیگر برنامه های این جشنواره اشاره کرد و گفت: در این جشنواره از میان قصه گویان برگزیده سالهای گذشته ‪ 60 قصه گو آثار خود را طی چهار روز برگزاری جشنواره ارائه می دهند .

همچنین در بخش دیگری از این جلسه مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، قصه گویی را یکی از سنتهای دیرینه دانست و گفت: شاید عمر قصه گویی با عمر انسان برابر باشد.

رضا غنی همچنین تصریح کرد: اکنون یکی از کارسازترین زبانهای ارتباطی با مخاطب زبان قصه گویی است که در مراسم و مساجد و بیان واقعه‌های تاریخی مانند واقعه کربلا و عاشورا از آن استفاده می‌شود.