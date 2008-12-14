پنج هزار ورزشکار دامغانی در هیئت ورزشهای دامغان عضویت دارند

سید محمود حسینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: در شهرستان دامغان 32 هیئت ورزشی وجود دارد که از این تعداد هشت هیئت غیرفعال است.

وی افزود: 25 نفر از بانوان دامغانی در هیئت های ورزشی به عنوان نائب رئیس فعالیت می کنند که 33 قهرمان و نخبه ورزشی در کلیه رشته ها در شهرستان دامغان وجود دارد که از این تعداد 25 نفر آقا و هشت نفر خانم هستند.

حسینی پور تصریح کرد: دو سالن ورزشی ویژه آقایان و بانوان با مساحت 12 هزار و 96 متر و با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان از محل اعتبارات سفر ریاست جمهور از سوی وزارت نفت در حال ساخت است که امیدواریم به زودی این پروژه را افتتاح کنیم.

رئیس اداره تربیت بدنی دامغان سرانه ورزشی در شهرستان دامغان را برای هر شهروند دامغانی 80 سانتی متر عنوان کرد و گفت: بودجه و سرانه ورزشی در دامغان بسیار کم است.

وی ادامه داد: در سال 87 بودجه اختصاص یافته به دامغان تنها 70 میلیون ریال بوده است که با وجود 32 هیئت های ورزشی و برگزاری مسابقات این مبالغ بسیار ناچیز است.

حسینی پور گفت: کار مطالعه و ساخت استادیوم پنج هزار نفری ورزشی دامغان که از مصوبات سفر ریاست جمهوری بوده است با اعتباراولیه بالغ بر 500 میلیون تومان از سوی سازمان توسعه و تجهیزات ورزشی و تربیت بدنی کشور احداث و نظارت می شود.