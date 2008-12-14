به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابوالحسن فقیه در مراسم افتتاح پایگاه دائمی سنجش بینایی که صبح امروز در شیرخوارگاه آمنه برگزار شد با اشاره به اهمیت بحث پیشگیری در برنامه های بهزیستی افزود: مدیران اجرایی با توجه به اینکه برنامه های پیشگیری دیر بازده است علاقه ای به اجرای آنها ندارند.

وی گفت: در بحث مشاوره و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و بیماریها با توجه به غیر قابل دسترس بودن نتایج آن مدیران اجرایی به سراغ این برنامه ها نمی روند و یا اینکه پررنگ ظاهر نمی شوند.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: با توجه به تصمیمگیریهای مناسبی که در وزارت رفاه و همچنین سازمان بهزیستی صورت گرفت امروز شاهد اجرای مناسب برنامه ها و همچنین ارائه خدمات در بحث پیشگیری از بیماریها هستیم.

فقیه افزود: در خصوص اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم سال گذشته برنامه های خوبی اجرایی شد و بودجه ای نیز برای خرید دستگاههای بینایی سنجی اختصاص یافت که این دستگاهها امسال با اجرای طرح در آبانماه مورد استفاده قرار گرفت به طوریکه با استفاده از این دستگاهها سن غربالگری کودکان کاهش پیدا کرد و ما توانستیم جمعیت بیشتری از کودکان را تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه 66 پایگاه دائمی بینایی سنجی برای استفاده در سراسر کشور در نظر گرفته شده است گفت: امروز به صورت همزمان این پایگاهها افتتاح شده اند به طوری که در تمامی ایام سال و بر اساس زمان دلخواه والدین قابل استفاده می باشند.

رئیس سازمان بهزیستی اظهار داشت: یکی از مواردی که با افتتاح این پایگاهها اجرا می شود گسترش پیگیریهای لازم بعد از اجرای طرح غربالگری در کودکان است. معمولا درگذشته پیگیریهای ما کامل نبود و فقط می توانستیم پیگیر بیماریهای 50 درصد کودکان بعد از انجام معاینه باشیم اما با ایجاد این پایگاهها پیگیریهای ما کامل می شود.

فقیه از مطبوعات درخواست کرد که با همکاری و اطلاع رسانی خود در بحث پیشگیری باعث کاهش آمار ناشنوایی، نابینایی و همچنین معلولیتها در کشور شوند.