به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محسن چینی فروشان پیش از ظهر یکشنبه در مراسم معارفه مدیر جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه ، اثرگذاری فرهنگ در بلند مدت و نیزعدم احساس نیازبه تخصص در این حوزه را دو عامل مهم در راستای تشریح آفت های این بخش عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه فرهنگ و اهمیت آن در کشور گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان زلزله ای بزرگ در جهان، تمامی نگاه ها به ایران اسلامی متوجه شد در این میان دشمنان انقلاب با توجه به این حادثه بزرگ از همان ابتدا فرهنگ ما را که نقش اساسی دراین پیروزی داشت مورد هجمه قرار دادند و از هیچ کوششی در ضربه زدن به آن دریغ نکردند.

چینی فروشان با بیان اینکه کار فرهنگی یک کار ظریف و بسیار حساس است گفت: با توجه به اهمیت کار فرهنگی و با در نظر گرفتن این موضوع که فرهنگ آینده هر کشوری را رقم می زند وظیفه متولیان فرهنگی در این زمینه بسیار سنگین است.

وی در ادامه خواستار سازماندهی بهتر کار فرهنگی در کشور شد و اظهار داشت: کار فرهنگی باید به صورت سازمان دهی شده انجام شود و همه برای اجرای آن دست به دست هم دهیم تا در این شرایط حساس از عهده مسئولیت سنگین فرهنگی برآییم.

رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در بخش دیگر از سخنان خود به جایگاه کرمانشاه در فرهنگ ایران زمین اشاره کرد و بیان داشت: کرمانشاه از دیر باز بعنوان یکی از مهمترین مهدهای زبان، فرهنگ و ادبیات فارسی شناخته شده است .

وی افزود: کرمانشاه با ورود مادها به این منطقه و سکونت آنها در غرب کشور از هزاران سال پیش جایگاه خاصی بویژه در بحث فرهنگ وادبیات داشته و بزرگان بسیاری را به این جامعه معرفی کرده است.

رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در ادامه به نقش این نهاد در فرهنگ و تربیت کودکان اشاره کرد و گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک نهاد کاملاً فرهنگی ومقدس است که خدمت در آن افتخار بزرگی است که نصیب کمتر کسی می شود به همین دلیل افرادی که در این نهاد خدمت می کنند باید به خدمت خود افتخار کنند.

درادامه این مراسم معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور و مدیر جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه طی سخنانی به نقش این نهاد فرهنگی در تربیت نسل آینده و ارتقاء سطح فرهنگ وآگاهی کودکان و نوجوانان این مرز و بوم پرداختند.

در پایان این مراسم رضا موزونی که پیش از این سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه بود بعنوان مدیرجدید این کانون معرفی و از زحمات صدر الله اسد بیگی که هم اکنون در سمت معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشورمشغول است قدردانی شد.