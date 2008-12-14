3 سئوال و یک لایحه اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس، پیش از پایان جلسه علنی امروز موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس لایحه اصلاح قانون صدور مجوز احداث بنا، پروانه ساختمان و بر و کف برای فضای آموزشی اعلام وصول شد.

همچنین سئوال عبدالحسین ناصری نماینده گرگان از وزیر نیرو درباره علت نابسامانی و قطع مکرر آب در شهر گرگان و عدم جلوگیری از انجام کشت شالی در اطراف سد این شهرستان، علیرغم ممنوعیت آن اعلام وصول شد.

سئوال نقوی حسینی، نماینده ورامین از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت عدم تامین علوفه مورد نیاز دامهای گوشتی و شیری و ایجاد تعادل در بازار توسط شرکت پشتیبانی دام و سئوال فاطمه آجرلو نماینده کرج از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت واردات بی رویه گوشت، عدم مدیریت بازار و ثابت ماندن قیمت شیر از دیگر موارد اعلام وصولی امروز مجلس بود.

همچنین طرح استفساریه تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم اعلام وصول شد.

جلسه آتی مجلس ساعت 8 صبح روز سه شنبه برگزار می شود.