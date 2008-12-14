انتظام بخشی به اماکن شهری راه پیشگیری از جرم است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار حسن کرمی ظهر امروز در جلسه هم اندیشی شهرداری و نیروی انتظامی در جهت انتظام بخشی به محیط شهری شهرستان ارومیه افزود: این نیرو با تمام قوا در جهت ساماندهی و بهبود روند کنترل شهری در تلاش است و لزوم همکاری و همراهی تمامی مسئولین و متولیان شهری در این زمینه احساس می شود.

وی در این جلسه که جمعی از نمایندگان شورای اسلامی شهر و معاونین شهرداری و برخی مسئولین انتظامی شهرستان ارومیه نیز حضور داشتند با یادآوری برخی مشکلات اعم از عدم نظارت بر میادین کارگری، سد معابر، ترافیک و شغل های مزاحم تاکید کرد: بستر جرم و عدم رعایت قانون در این محیط ها مساعدتر از سایر نقاط شهری است و این امر باعث عوارض جانبی و بزه در اجتماع می شود.

کرمی دستگاه قضایی و شهرداری ها را از دستگاه های با اولویت بهینه سازی این روند دانست و یادآور شد: تدوین برنامه های مشخص برای این معضلات و اعمال قوانین مطلوب در کنار قدرت و اقتدار نیروی انتظامی، تسهیل در نظام بخشی شهرها را در پی خواهد داشت.

وی همچنین خواستار ادامه هم اندیشی و اداره برنامه های مدون و قابل اجرا توسط مشاورین امور شهری شد و گفت: با مشخص شدن چالش های اساسی و با اولویت، تصمیم گیری و اجرای قوانین مطلوب به سهولت ممکن خواهد شد.

شهردار ارومیه نیز در این مراسم ضمن تقدیر از همکاری مطلوب نیروهای انتظامی در کنترل معارضین قوانین و به خصوص متخلفین قوانین شهری گفت: رویکرد این نهاد ارتقای فرهنگ عمومی با نظارت قانون است که این امر لزوم مساعدت دستگاه های اجرایی همچون نیروی های انتظامی و قضایی را می طلبد.

ابراهیم بازیان افزود: نیروی انتظامی شاه بیت کنترال و نظارت قوانین است و شهرداری با کمک این نیرو می تواند در برابر بسیاری تخلفات شامل ساخت وساز های غیر مجاز، سد معبر، فروشندگان غیر مجاز، میادین کارگری، ترافیک و مدیریت حمل و نقل و بسیاری دیگر به شرط همراهی دستگاه قضایی فعالیت کند.

وی یادآور شد: لزوم اجرای بهینه این طرح ها استمرار و جدیت است که با تلاش تمامی نهاد می توان به این مهم دست یافت.

این مسئول همچنین خواستار ارائه طرحی جامع و کاربری در ارائه برخی خدمات نظارتی در زمینه کنترل تخلفات با کمک شرکت های خصوصی با نظارت نیروی انتظامی شد.

بازیان افزود: با شروع به کار این شرکت ها روند کنترل نظام مند شده و متخلفین قادر نخواهند بود با پرداخت جریمه های جزیی از اعمال قانون رها شوند.

در پایان این جلسه شرکت کنندگان به بیان نظرت و پیشنهادات خود در زمینه کنترل و نظارت شهری پرداختند و مقرر شد جلسات پیگیری به صورت ماهانه با شرکت کارشناسان مربوطه تشکیل شود.