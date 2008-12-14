اولین مجموعه ورزشی کارگران خراسان جنوبی کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی پیش از ظهر امروز در این مراسم گفت: مساحت این مجموعه ورزشی بالغ بر 45 هزار متر مربع شامل زمین فوتبال چمن، سالن چند منظوره، استخر شنا، زمین روباز والیبال و بسکتبال و پیست دومیدانی می باشد.

عابدین محمدی با بیان اینکه مجموعه ورزشی کارگران خراسان جنوبی از مصوبات سفر هیئت دولت به این استان می باشد، اظهار داشت: در فاز اول این پروژه اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان در سال 87 و 88 از محل اعتبارات استانی و وزارت کار و امور اجتماعی تخصیص داده شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در فاز اول این پروژه ورزشی سالن چند منظوره ورزشی احداث خواهد شد، تصریح کرد: علاوه بر کارگران کلیه شهروندان این استان می توانند از این مجموعه ورزشی استفاده کنند.

معاون اداری و مالی وزارت کار و امور اجتماعی نیز در این مراسم گفت: افزایش سرانه ورزشی در کشور و توسعه مجموعه های ورزشی نقش موثری در حفظ سلامت اجتماعی و فرهنگی جامعه ایفا می کند.

غلامرضا سعیدی رسالت اصلی وزارت کار و امور اجتماعی در دولت نهم را رویکرد اشتغال زایی و بحث کارآفرینی برای رفع معضل بیکاری عنوان کرد.