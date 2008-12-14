  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۸

40 درصد مردم کرمان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند

40 درصد مردم کرمان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان بیمه تامین اجتماعی کرمان گفت: بیش از 40 درصد از مردم کرمان تحت خدمات بیمه ای تامین اجتماعی قرار دارند.

اسماعیل زمانی فر در گفتگو با مهر اظهار داشت: در استان کرمان 34 شعبه بیمه تامین اجتماعی فعالیت می کنند که شامل 24 شعبه دائم و هشت شعبه اقماری می شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون بیش از 37 هزار نفر نیز در استان مستمری بگیر سازمان بیمه تامین اجتماعی هستند که شامل اقشار مختلف جامعه می شوند.

زمانی فر با اشاره به اینکه 11هزار و 199 نفر در چارچوب مشاغل آزاد در کرمان بیمه هستند، افزود: بیمه خبرنگاران در کرمان در قالب مشاغل آزاد در حال انجام است و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال پیگیری است.

وی افزود: با توجه به خشکسالی های اخیر و در سال جاری و برخی از مشکلات بخش صنعت از جمله تامین مواد اولیه و قطعات کارفرمایان موفق به تحت پوشش قرار دادن کارگران بیشتر نشده اند و میزان بیمه شدگان در سال جاری افزایش نیافته است.

کد مطلب 800376

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها