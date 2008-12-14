40 درصد مردم کرمان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند

اسماعیل زمانی فر در گفتگو با مهر اظهار داشت: در استان کرمان 34 شعبه بیمه تامین اجتماعی فعالیت می کنند که شامل 24 شعبه دائم و هشت شعبه اقماری می شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون بیش از 37 هزار نفر نیز در استان مستمری بگیر سازمان بیمه تامین اجتماعی هستند که شامل اقشار مختلف جامعه می شوند.

زمانی فر با اشاره به اینکه 11هزار و 199 نفر در چارچوب مشاغل آزاد در کرمان بیمه هستند، افزود: بیمه خبرنگاران در کرمان در قالب مشاغل آزاد در حال انجام است و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال پیگیری است.

وی افزود: با توجه به خشکسالی های اخیر و در سال جاری و برخی از مشکلات بخش صنعت از جمله تامین مواد اولیه و قطعات کارفرمایان موفق به تحت پوشش قرار دادن کارگران بیشتر نشده اند و میزان بیمه شدگان در سال جاری افزایش نیافته است.