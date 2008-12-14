1060 مرکز آموزش فنی و حرفه ای کشور به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور ظهر امروز در حاشیه تودیع ومعارفه رئیسای سازمان فنی و حرفه ای استان مرکزی به خبرنگاران افزود: این رو ند برای واگذاری چهار هزار مرکز آموزش فنی و حرفه ای ادامه می یابد و اولویت واگذاری ها ابتدا به مربیان مهارتهای فنی و حرفه ای است.

سید مرتضی شریف التسبی ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به دانشجویان را از طرح های جدید امسال این سازمان درکشور خواند و گفت: فضاهایی در دانشگاههای 25 استان کشور برای این امر اختصاص می یاید که این امر به زودی در اراک آغاز می شود.

معاون وزیر کار، اولویت های آموزشی در این سازمان را شاغلین، دانشگاهیان، کشاورزان و کارجویان اعلام و اضافه کرد: هم اکنون سالانه سه میلیون نفر در مراکز فنی و حرفه ای آموزش دیده و راهی بازار کار می شوند.

وی توسعه آموزش های فنی و حرفه ای را زیر بنای توسعه اشتغال خواند و گفت: بر اساس برنامه ای آموزش 20 میلیون شاغل کشور آغاز می شود و در مرحله اول 10 میلیون نفر آموزش می بینند.

شرف النسبی توضیح داد: دراین طرح اقشار مختلف شاغل کشور از کارگر تا مدیر قرار می گیرند و هدف آن به روز کردن مهارت های کاری است.

وی گفت: درکشورهای پیشرفته هر شاغل در سال 120ساعت آموزش می بیند.