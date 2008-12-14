بازار و اصناف کردستان در حمایت از مردم مظلوم غزه تعطیل می شوند

مصیب محمدیان شمالی در گفتگو با خبرنگاران رسانه های جمعی در استان اظهار داشت: اصناف و بازاریان استان کردستان فردا در حمایت از مردم مظلوم فلسطین محل کار خود را تعطیل خواهند کرد.

وی افزود: در این برنامه که به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین و هم گام با سایر نقاط کشور برگزار می شود، اصناف و بازارها تا ساعت 10 صبح فردا تعطیل خواهند بود.

محمدیان سکوت بعضی از کشور های مسلمان را در این قضیه امری عجیب و بی سابقه خواند و بیان داشت: در روزهای که رژیم غاصب اسرائیل حتی اجازه کمک رسانی به مردم بی دفاع غزه را نمی دهد متاسفانه بعضی از کشورهای مسلمان در این زمینه سکوت کرده اند.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان یادآور شد: امروز باید پرسید که سردمداران آزادی و دمکراسی چرا سکوت کرده و در مقابل این جنایات ضد بشری واکنشی نشان نمی دهند.

به گفته وی اصناف کردستان به عنوان حامیان همیشگی مظلومان دنیا با تعطیلی محل کار خود خشم و انزجارشان را از دشمنان اسلام اعلام می کنند.